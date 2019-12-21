2010'lar Biterken: En Akılda Kalan Mobil Samsung Ürünleri

2019 yılının sonlarına geliyoruz ve hem bu yılı hem de 2010’ları geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Geçmiş 10 yılda, özellikle mobil ürün pazarında büyük başarı yakalayan Samsung’un ürünlerine hep beraber bir göz atalım.

2000 yılına girerken dünya bir dijital felaket dedikodusu ile çalkalanıyordu. Söylentilere göre bilgisayarlar, 1999 bittiğinde 2000’e otomatik olarak geçmeyecekti ve sistemler tamamen çökecekti. Gerçekte böyle bir şey olmadı ancak bir dönemin bitişi en çok o zaman hissedildi.

Önümüzdeki günlerde de 2010’ları geride bırakacağız. 2010’lar genel anlamda mobil cihazların yükseldiği dönem olarak göze çarptı. Her şey küçüldü ve mobil hâle geldi. Bu dönemin amiral gemisi firmalarından biri, Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu. Samsung’un 2010’larda çıkardığı en önemli mobil ürünlere birlikte bakalım.

Samsung Galaxy S

2010’un ortasında Galaxy S’in çıkışı, bir anlamda bugün gördüğümüz Samsung hanedanlığının doğuşunu müjdeledi. Bu sevimli telefon, bugünün en önemli akıllı telefonlarından birinin atası konumunda bulunuyor. Telefon kusursuz değildi ancak Samsung’un bu piyasada yer alabilmesini sağladı.

Samsung Galaxy Note

İlk Galaxy Note, 2011 yılının ekim ayında piyasaya çıktı. Telefon hakkındaki ilk fikirler karışıktı, dönemin teknoloji uzmanları 5,3 inçlik bu devasa telefonu gereğinden büyük olarak görüyordu. Yine de kendi Stylus kalemi olan bu telefon, hem çok başarılı bir seriyi ortaya çıkardı hem de doğrudan rakibi olmayan bir ürün olmayı başardı.

Samsung Galaxy S2

Bütün Galaxy serisini buraya taşımayacağız ama Galaxy S2 bu listede olmayı hak ediyor. Yalnızca 8,49 mm kalınlığındaki telefon, en ince akıllı telefonlardan birisi olarak biliniyor. Ayrıca bu telefonda Samsung ilk defa kendi işlemci markası Exynos’u tanıttı ve kullandı.

Samsung Galaxy Round

Bu telefon ticari bir üründen ziyade bir konsept olarak kaldı ancak yine de bahsedilmesi gereken bir cihaz. Süper esnek AMOLED ekran, bugünkü katlanabilen telefonların ve Edge tasarımın atası oldu. Günümüzdeki pek çok fikre ilham veren ve bu fikirlerin gerçeğe dönebileceğini gösteren model buydu.

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Note Edge, 2014 yılında Galaxy Note4 ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Edge teknolojisinin ilk kullanıldığı telefon olan bu modelin tasarımı, serinin geleceğini de şekillendirdi. Samsung’un “Sınırlı sayıda bir konsept cihaz” olarak tanıttığı ürün beklentileri fazlasıyla aştı.

Samsung Galaxy S6 serisi

Bu seri iki farklı versiyonla, hem düz hem de Edge ekranla geldi. 2015 yılında tanıştığımız cihaz, metal ve cam bileşiminden oluşan tasarımı ilk defa gördüğümüz telefondu. Yani bugün bildiğimiz Samsung tasarımı, bu cihazlar ile başladı. Ayrıca değiştirilemeyen batarya da bu telefonla birlikte hayatımıza girdi.

Samsung Galaxy S8

O güne kadarki bütün Samsung telefonların ön tarafında bulunan 'Home' tuşu, Galaxy S8’de ilk defa kullanılan Infinity tasarım sonucu hayatımızdan çıktı. Bu modelle birlikte Samsung; çerçeveleri küçülttü, ön tarafı tamamen ekrana çevirdi gelecekteki modelleri için de temel oluşturmuş oldu.

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy Note8, bir önceki neslin başarısızlığı sonrasında Samsung hayranlarının gönlünü almıştı. Samsung’un birden fazla arka kameraya sahip ilk telefonu olan Galaxy Note8, 6 inçten daha büyük ekrana sahip olan ilk Galaxy Note serisi üyesiydi. Ayrıca Infinity tasarım dilinin kullanıldığı ilk Galaxy Note modeli de Galaxy Note8 olmuştu.

Samsung Galaxy Note9

Samsung’un geçen yıl çıkardığı bu amiral gemisi modeli oldukça büyük başarı yakalamıştı. Hemen hemen her teknolojiyi barındıran bu modelde ilk kez Bluetooth bağlantılı Stylus kalem de kullanıldı. Ayrıca son yıllarda sayıları gittikçe azalan 3,5 mm kulaklık girişli amiral gemilerinden biri oldu.

Samsung Galaxy S10 serisi

Samsung Galaxy S10 serisi pek çok açıdan önemli bir model durumunda bulunuyor. Uzun yıllar sonra ilk defa Samsung’un düz ekranlı bir telefon üretmiş olmasına ek olarak geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekmişti ancak bu seriyi gerçek anlamda özel kılan ise 5G teknolojisini Samsung amiral gemisi telefonlarda ilk kez görmemiz ve kablosuz şarj paylaşımı özelliğiyle tanışmamızdı.

Samsung Galaxy Fold

Piyasaya çıktığında beklenen başarıyı yakalayamayan Samsung Galaxy Fold yine de hem firma hem de genel olarak akılı telefon sektörü için oldukça büyük önem taşıyor. Yarattığı heyecan ve çizdiği yol sayesinde Galaxy Fold artık tablet ile telefon arası tasarımların üretilmesini de sağlıyor. İleride muhtemelen yepyeni bir ürün gamının ilk örneği olarak tanınacak.

Samsung Galaxy Gear

2013 yılının 2. yarısında karşımıza çıkan bu akıllı saat, Güney Koreli üreticinin tarihindeki ilk akıllı saatiydi. Android OS kullanan bu saatin çıkışından 6 ay sonra kullanılan işletim sistemi değiştirilmişti.

Gear VR

Samsung’un sanal gerçeklik başlığı, 2014 yılında piyasaya çıktığında çok büyük heyecan yaratmış ve bir anda gündeme oturmuştu. İlk versiyonu sadece Galaxy Note4 ile uyumlu olan başlık, daha sonra Oculus Rift’in de atası olmayı başardı.

One UI

Samsung’un akıllı telefon yolculuğuna başlarken kullandığı yazılım Android'di. Daha sonra firma, Android üzerine kendi arayüzünü tasarlayan ve sistemi cihazları için özel bir hâle getiren Samsung, One UI sayesinde markasını yazılım anlamında da desteklemeye başladı. Bu yazılım yalnızca cihaza özel olduğu için çok daha akıcı bir kullanım sağlıyor.

Firmanın geçmişinde ayrıca Nexus S, Galaxy Nexus gibi Samsung tarafından Google’a üretilen cihazlar da yer alıyor. Geçtiğimiz 10 yıl firma için kesinlikle heyecan verici oldu, bakalım gelecek 10 yılda neler olacak. Bu cihazlardan hangilerini kullandınız? Sizce en efsanevi Samsung akıllı telefon hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.