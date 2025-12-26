Tümü Webekno
2019 Model Clio EuroNcap'ten 5 Yıldız Almışken Yeni Clio Neden 4 Yıldız Alabildi?

Popüler B segmenti temsilcisi Renault Clio, 2025 Euro NCAP testlerinden 4 yıldız alarak şaşırttı. 2019'daki 5 yıldızlı başarısının ardından yaşanan bu gerilemenin teknik nedenlerini ve değişen protokollerin etkisini sizler için açıkladık.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Renault Clio, yıllardır B segmentinin en güvenli limanlarından biri olarak biliniyordu. Ancak son yayınlanan Euro NCAP 2025 raporları, popüler modelin güvenlik karnesinde beklenmedik bir kırık olduğunu gösteriyor. Peki bunun nedeni tam olarak ne?

2019 yılında girdiği testlerden 5 tam yıldızla ayrılan Clio 5'in ardından, 2026 model yeni Clio'nun 4 yıldızda kalması otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, araç mı güvensizleşti yoksa sınav mı zorlaştı? Gelin hep birlikte bu olayı inceleyelim.

Renault Clio'nun Euro NCAP testlerindeki karşılaştırmalı sonuçları şöyle:

Başlıksız-1

Kategori 2019 Clio Skoru 2026 Clio Skoru Değişim
Yetişkin Yolcu %96 %79 -%17
Çocuk Yolcu %89 %82 -%7
Yaya ve Bisikletli Yolcu %72 %80 +%8
Güvenlik Yardımcıları %75 %73 -%2

Yetişkin yolcu korumasındaki kritik düşüş:

2026 model Clio'nun en büyük puan kaybı Yetişkin yolcu korumasında yaşandı. 2019'da %96 gibi kusursuza yakın bir skor alan araç, 2025'te %79'a geriledi. Bunun temel nedenleri raporları karşılaştırdığımızda şöyle yorumlanabilir:

  • Göğüs Koruması Zayıfladı: Önden savrulma testlerinde sürücünün göğüs koruması "zayıf", ön yolcununki ise "sınırda" olarak kaydedildi.
  • Orta Hava Yastığı Eksikliği: 2025 protokollerinde kritik öneme sahip olan, yolcuların birbirine çarpmasını engelleyen "orta hava yastığı" Clio'da bulunmuyor.
  • Sert Darbe Analizi: Tam genişlikteki sert bariyer testinde hem sürücü hem de arka yolcu için göğüs koruması "sınırda" kaldı.

Çocuk güvenliği ve teknolojik eksiklikler:

Başlıksız-1

Çocuk yolcu korumasında %82 alan 2026 Clio, 6 yaşındaki çocuk mankenin boyun bölgesinde "sınırda" koruma sağladı. Ayrıca güncel güvenlik standartlarında puan kazandıran "çocuk varlığı algılama" sisteminin araçta bulunmaması, puanların daha da düşmesine neden oldu.

Tüm bunlar, Renault Clio'nun puan kaybetmesine yol açtı

Başlıksız-1

Aslında Renault Clio'nun 4 yıldız alması, popüler otomobilin eskisine göre "daha dayanıksız" olduğu anlamına gelmiyor. Euro NCAP her yıl test prosedürlerini sertleştiriyor:

  • Protokol Farkı: 2019 testleri daha yumuşak kriterlere sahipti. 2025'te ise otonom frenleme sistemlerinden (AEB) beklenen performans ve çarpışma sonrası kurtarma kriterleri çok daha ağır.

  • Yaya Korumasında Artış: İlginç bir şekilde Clio, yaya ve bisikletli korumasında %72'den %80'e çıkarak kendini geliştirdi. Bu da aracın dış tasarımının ve aktif frenleme yazılımının daha modern olduğunu gösteriyor.

  • Güvenlik Asistanları: Araçta standart olarak sunulan şerit takip sistemi ve yorgunluk algılama gibi özellikler olsa da sistemin bazı senaryolardaki müdahale seviyesi 2025 standartlarında %73'te kaldı.

Renault Clio hâlâ güvenli bir otomobil ancak Euro NCAP'in "5 yıldız" çıtası artık orta hava yastığı ve çok daha gelişmiş sürücü izleme sistemlerini neredeyse zorunlu kılıyor. Renault, maliyet odaklı B segmentinde bu teknolojilerin bir kısmını opsiyonel bıraktığı için bu sonuç kaçınılmaz oldu.

Sizce bir otomobilin güvenliği sadece yıldızlarla mı ölçülmeli? Clio’nun bu performansını yeterli buluyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

