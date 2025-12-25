Yıllara Göre Asgari Ücret ile Otomobil Fiyatlarını Kıyasladık: 2016'dan 2026'ya Otomobil Almak Zorlaştı mı Kolaylaştı mı?

Otomobil fiyatları, yıllar içerisinde çok büyük değişimler geçirdi. Peki 2016'daki durumla bugünkü durum arasında nasıl bir fark var? Bu içeriğimizde Türkiye'de en çok sevilen otomobillerin 2016 yılındaki asgari ücret alım durumu ile bugünkü koşulları inceliyoruz!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 asgari ücret açıklaması, dün akşam saatlerinde resmen yapıldı. Pazarlıklar kapsamında bir araya gelen taraflar, 2026 yılı net asgari ücretinin 28.075 TL olmasına karar verdiler. Bu da yüzde 27'lik bir artışa denk geliyor.

Webtekno olarak asgari ücretin ne kadar arttığı veya azaldığı, bizim için şu açıdan daha önemli: Asgari ücretle otomobil satın alma olasılığı, 2016 yılı ile bugün arasında nasıl değişti? Bu içeriğimizde oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşmamız muhtemel olan bu sorunun yanıtını vereceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım...

Peki tam olarak ne yapacağız?

Otomobil fiyatlarının asgari ücrete kıyasla fiyatlarının nasıl değiştiğine ışık tutacağımız bu içeriğimizde Renault Megane, Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Golf ve Renault Clio modelleri üzerinden yola çıkacağız. Bu otomobillerin 2016 yılındaki fiyatlarını gösterecek, asgari ücrete göre oranlayacağız. Bir de bu çalışmayı 2026 yılı için yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak...

İşte o karşılaştırma:

Marka-Model Ocak 2016 fiyatı 2016 asgari ücreti ile kaç ayda alınabiliyor? Toyota Corolla 56.900 TL 44 ay Renault Megane 64.550 TL 50 ay Renault Clio 50.250 TL 39 ay Volkswagen Golf 61.100 TL 47 ay Fiat Egea 50.400 TL 39 ay

Yaptığımız araştırmalara göre 2016 yılında uygulanan net asgari ücret, 1.300 TL'ydi. Yukarıdaki tablo, 2016 yılında asgari ücretle en hızlı şekilde alınabilecek otomobillerin Fiat Egea ile Renault Clio olduğunu gözler önüne seriyor.

Gelelim 2026 yılına:

Marka-Model Aralık 2025 fiyatı 2026 asgari ücreti ile kaç ayda alınabiliyor? Toyota Corolla 1.750.000 TL 63 ay Renault Megane 1.699.000 TL 60 ay Renault Clio 1.536.000 TL 55 ay Volkswagen Golf 2.053.000 TL 74 ay Fiat Egea 1.099.900 TL 40 ay

Yukarıdaki tablo, Fiat Egea'nın Türkiye için ne kadar özel bir otomobil olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Söz konusu otomobil, 2016 yılında 39 aylık maaş ile alınabilirken bugünün koşullarında 40 aylık maaş ile alınıyor. Koca yürekli Egea ve bu otomobili bizimle buluşturan Fiat ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır!

Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz!