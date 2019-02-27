2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nden 14 Şaheser Fotoğraf

2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel olsa da bazıları daha çok öne çıkıyor.

Oldukça dikkat çekici bir kısa liste oluşturan Sony, Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananlarını da açıkladı.

Yarışmada, geçtiğimiz 12 ay içinde çekilen fotoğraflar mücadele etti. 10 farklı kategoride yarışan kareler, sanatçıların becerilerini de gözler önüne serdi.

Bu yarışma, günümüzde en büyük fotoğraf yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Yarışmanın kategorileri Seyahat, Doğa ve Kültür gibi farklı başlıklara ayrılıyor. Profesyonel ve Açık olarak ikiye ayrılan yarışmada, açık kategorisinde tek bir kare yarışırken profesyonel kategoride ise portfolyolar sergileniyor.

62 katılımcı ülkenin Ulusla Ödülleri ile 10 kategorinin kazananlarına ait fotoğraflar sergilenmeye başlandı. İlk aşamada Açık kategoride kazananlar belli oldu.

Nisan ayında profesyonel kategorinin kazananları belli olacak. Ayrıca Yılın Fotoğrafçısı ödülü de sahibini bulacak.

Hayalciler ve Savaşçılar (Çek Cumhuriyeti Şampiyonu/Yaratıcı Kategori Şampiyonu)

Sualtı Sümsük Kuşları (Birleşik Krallık Şampiyonu/Doğal Dünya ve Vahşi Yaşam Kategori Şampiyonu)

Doğal Fenomen & İnsan Yapımı (Fransa Şampiyonu/Sokak Fotoğrafları Kategori Şampiyonu)

Niqually Baraj Gölünde Açığa Çıkan Ağaç Kökleri (ABD)

Güneş Banyosu Yapan İnsanlar (Bulgaristan)

Fengshun Puzhai Huolong Geleneksel Kültür Aktivitesi (Hong Kong)

Balık Gözü (Hindistan)

Çin’in Gölge Tiyatrosu (Çin)

Doğum (Birleşik Krallık)

Gorner Buzulu Kesiti (Taiwan)

Bromo Dağı’nda Gün Doğumu (Endonezya)

Altın Dalgalar (Slovakya)

Gece Sörfü (Malezya)

İtfaiyecilerin Cesareti (Meksika)

Listenin geri kalanına buradan ulaşabilirsiniz.