Uzayda, Dünya'daki Yarış Pistlerinin Fotoğrafını Çekildi

Astronot Drew Feustel, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki boş zamanlarında gerekli bilgileri alarak Dünya üzerindeki yarış pistlerinin fotoğrafını çekti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapmakta olan astronotlar, Dünya’daki herhangi bir kişiye göre çok daha zor şartlarda çalışıyorlar. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olmanın en kötü yanı ise boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz çok fazla etkinliğin bulunmaması. Fakat NASA astronotu Drew Feustel, bu konuya uygun bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Amerikalı astronot Drew Feustel, gerçek bir araba ve yarış tutkunu olarak büyüdü. Ancak hayat onu bir yarış otomobili pilotu yerine Uluslararası Uzay İstasyonu’nda komutanlık rütbesine getirdi. Feustel, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki boş zamanlarını değerlendirmek için ise dünyadaki tüm yarış pistlerinin fotoğrafını çekmeyi tercih etti.

Feustel, tüm pistlerin fotoğraflarını çekebilmek için öncelikle Görev Kontrol’deki destek ekiplerinden pistlerin koordinatlarını istedi. Daha sonra tüm gününü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun pistlerin üzerinden geçeceği anda boşta kalabilecek şekilde planladı. Her şey planlandığı gibi gitse dahi işi kesinlikle kolay değildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’dan yaklaşık 400 kilometre uzaklıktadır ve hızı saatte yaklaşık 27.600 kilometredir. Böylesine hızlı giderken böylesine uzaktaki küçük bir nesneyi çekmek pek de kolay bir iş değil. Fakat Feustel, 800mm lens, 2x dönüştürücü ve bir Nikon D5 fotoğraf makinesi kullanarak tüm pistleri başarıyla çekmeyi başardı.

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