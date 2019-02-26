Çinli Araştırmacılar, Güneş Işığıyla Suyu Sterilize Edecek

Çinli araştırmacılar, güneş ışığını kullanarak sudaki bakterileri öldürmenin bir yolunu buldu. Böylece saf suya daha kolay erişmek mümkün olacak.

İçme suyunun üretimi oldukça karmaşık bir süreçtir. Bir su kaynağındaki bakterileri yok etmek hiç kolay bir iş değildir. Suyu temizlemek için kullanılan yöntemler de genellikle masraflı ve çevreye zararlıdır.

Çinli araştırmacıların geliştirdiği yöntem ise özel bir malzemenin ve güneş ışığının özellikleri sayesinde suyu, çevreye zarar vermeden temizlemeyi sağlıyor. Açıklanan yeni yönteme ait bir makale Chem dergisinde yayımlandı.

Araştırmacıların suyu temizlemesini sağlayan malzeme ise grafitik karbon nitrit adlı madde. Bu madde, morötesi ışınlarla karşılaştığında reaktif oksijen türleri (ROS) adı verilen molekülleri açığa çıkarıyor. ROS da bakterileri öldürmekte oldukça başarılı bir molekül. Araştırma sonuçlarına göre materyalden, saatte yaklaşık 100 litre suyu arındıracak kadar ROS salınımı gerçekleştiriliyor.

Araştırma ekibi yöntemi test etmek için patojenler içeren suyu arındırmayı denedi. 30 dakika sonunda bakterilerin %99.9999’u, E. coli de dahil olmak üzere yok edilmişti.

Bu yeni yöntem, kullanılan bazı yöntemlerden çok daha çevre dostu. Bu yöntem daha az atık ortaya çıkarıyor ve ağır metal bulaşma riski çok daha düşük oluyor. Makalenin yazarlarından Dan Wang, “Fotokatalitik teknolojilerin gelecekteki kullanımları, temiz su yokluğunu ve küresel enerji sıkıntısını çözmeye önemli oranda yardımcı olabilir” diyor.