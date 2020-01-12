2019 Yılında Final Kararı Alan 20 Dizi

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2019 yılında, bizleri yıllar boyunca ekran başına kilitlemeyi başarmış, uzun soluklu pek çok dizi ve yayın hayatına henüz başlamış tek sezonluk yapımlar final kararı aldı. Biz de bu yazımızda 2019 yılında final kararı alan dizilerin bir listesini oluşturduk.

Apple TV+ ve Disney+ gibi önemli firmaların dijital yayıncılık platformlarını duyurmasıyla birlikte 2019 yılının yayıncılık sektörü açısından oldukça hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Bu platformların yayın hayatına başlamasının da etkisiyle pek çok dizi hayatımıza girdi. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de bazı diziler yoluna devam ederken bazıları ise final kararı aldılar.

Final yapan bu dizilerin içinde bizleri yıllar boyunca ekran başına kilitlemeyi başarmış, uzun soluklu diziler de yok değil. Öte yandan yayın hayatına henüz başlamış olan tek sezonluk dizilerin de bazı gerekçeler gösterilerek iptal edildiğine şahit olduk. Biz de sizler için 2019 yılında veda etme kararı almış dizileri derlemeye karar verdik. Keyifli okumalar!

20. Arrow

Arrow

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2012
  • Sezon sayısı: 8
  • IMDB puanı: 7,6
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19. Dear White People

Dear White People

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2017
  • Sezon sayısı: 3
  • IMDB puanı: 6,2

18. Empire

Empire

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2015
  • Sezon sayısı: 6
  • IMDB puanı: 7,4

17. Fuller House

Fuller House

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2016
  • Sezon sayısı: 5
  • IMDB puanı: 6,8
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16. GLOW

GLOW

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2017
  • Sezon sayısı: 3
  • IMDB puanı: 8,0

15. The Good Place

The Good Place

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2016
  • Sezon sayısı: 4
  • IMDB puanı: 8,1

14. How To Get Away With Murder

How To Get Away With Murder

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2014
  • Sezon sayısı: 6
  • IMDB puanı: 8,1

13. Lucifer

Lucifer

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2016
  • Sezon sayısı: 4
  • IMDB puanı: 8,2
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12. Agents of S.H.I.E.L.D

Agents of S.H.I.E.L.D

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2013
  • Sezon sayısı: 6
  • IMDB puanı: 7,5

11. The Ranch

The Ranch

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2016
  • Sezon sayısı: 7
  • IMDB puanı: 7,5

10. Schitt’s Creek

Schitt's Creek

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2015
  • Sezon sayısı: 5
  • IMDB puanı: 8,3

9. Supernatural

Supernatural

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2005
  • Sezon sayısı: 15
  • IMDB puanı: 8,4
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8. Will&Grace

Will&Grace

  • İlk bölüm yayın tarihi: 1998
  • Sezon sayısı: 11
  • IMDB puanı: 7,2

7. Marvel’s Runaways

Marvel's Runaways

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2017
  • Sezon sayısı: 3
  • IMDB puanı: 7,1

6. Looking For Alaska

Looking For Alaska

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2019
  • Sezon sayısı: 1
  • IMDB puanı: 8,2

5. Goliath

Goliath

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2016
  • Sezon sayısı: 3
  • IMDB puanı: 8,2

4. Future Man

Future Man

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2017
  • Sezon sayısı: 2
  • IMDB puanı: 7,8

3. Daybreak

Daybreak

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2019
  • Sezon sayısı: 1
  • IMDB puanı: 6,8
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2. Criminal Minds

Criminal Minds

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2005
  • Sezon sayısı: 14
  • IMDB puanı: 8,1

1. The 100

The 100

  • İlk bölüm yayın tarihi: 2014
  • Sezon sayısı: 7
  • IMDB puanı: 7,7
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2019 yılında final kararı alan dizileri listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce yukarıda yer alan bazı dizilerin final sezonlarının henüz yayınlanmadığını ve önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da belirtelim.

Kaynak : https://www.thethings.com/tv-shows-filmed-final-season-2019/
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