2019 Yılında Final Kararı Alan 20 Dizi

Apple TV+ ve Disney+ gibi önemli firmaların dijital yayıncılık platformlarını duyurmasıyla birlikte 2019 yılının yayıncılık sektörü açısından oldukça hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Bu platformların yayın hayatına başlamasının da etkisiyle pek çok dizi hayatımıza girdi. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de bazı diziler yoluna devam ederken bazıları ise final kararı aldılar.
Final yapan bu dizilerin içinde bizleri yıllar boyunca ekran başına kilitlemeyi başarmış, uzun soluklu diziler de yok değil. Öte yandan yayın hayatına henüz başlamış olan tek sezonluk dizilerin de bazı gerekçeler gösterilerek iptal edildiğine şahit olduk. Biz de sizler için 2019 yılında veda etme kararı almış dizileri derlemeye karar verdik. Keyifli okumalar!
20. Arrow
- İlk bölüm yayın tarihi: 2012
- Sezon sayısı: 8
- IMDB puanı: 7,6
19. Dear White People
- İlk bölüm yayın tarihi: 2017
- Sezon sayısı: 3
- IMDB puanı: 6,2
18. Empire
- İlk bölüm yayın tarihi: 2015
- Sezon sayısı: 6
- IMDB puanı: 7,4
17. Fuller House
- İlk bölüm yayın tarihi: 2016
- Sezon sayısı: 5
- IMDB puanı: 6,8
16. GLOW
- İlk bölüm yayın tarihi: 2017
- Sezon sayısı: 3
- IMDB puanı: 8,0
15. The Good Place
- İlk bölüm yayın tarihi: 2016
- Sezon sayısı: 4
- IMDB puanı: 8,1
14. How To Get Away With Murder
- İlk bölüm yayın tarihi: 2014
- Sezon sayısı: 6
- IMDB puanı: 8,1
13. Lucifer
- İlk bölüm yayın tarihi: 2016
- Sezon sayısı: 4
- IMDB puanı: 8,2
12. Agents of S.H.I.E.L.D
- İlk bölüm yayın tarihi: 2013
- Sezon sayısı: 6
- IMDB puanı: 7,5
11. The Ranch
- İlk bölüm yayın tarihi: 2016
- Sezon sayısı: 7
- IMDB puanı: 7,5
10. Schitt’s Creek
- İlk bölüm yayın tarihi: 2015
- Sezon sayısı: 5
- IMDB puanı: 8,3
9. Supernatural
- İlk bölüm yayın tarihi: 2005
- Sezon sayısı: 15
- IMDB puanı: 8,4
8. Will&Grace
- İlk bölüm yayın tarihi: 1998
- Sezon sayısı: 11
- IMDB puanı: 7,2
7. Marvel’s Runaways
- İlk bölüm yayın tarihi: 2017
- Sezon sayısı: 3
- IMDB puanı: 7,1
6. Looking For Alaska
- İlk bölüm yayın tarihi: 2019
- Sezon sayısı: 1
- IMDB puanı: 8,2
5. Goliath
- İlk bölüm yayın tarihi: 2016
- Sezon sayısı: 3
- IMDB puanı: 8,2
4. Future Man
- İlk bölüm yayın tarihi: 2017
- Sezon sayısı: 2
- IMDB puanı: 7,8
3. Daybreak
- İlk bölüm yayın tarihi: 2019
- Sezon sayısı: 1
- IMDB puanı: 6,8
2. Criminal Minds
- İlk bölüm yayın tarihi: 2005
- Sezon sayısı: 14
- IMDB puanı: 8,1
1. The 100
- İlk bölüm yayın tarihi: 2014
- Sezon sayısı: 7
- IMDB puanı: 7,7
2019 yılında final kararı alan dizileri listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce yukarıda yer alan bazı dizilerin final sezonlarının henüz yayınlanmadığını ve önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da belirtelim.