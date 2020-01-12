2019 Yılında Final Kararı Alan 20 Dizi

2019 yılında, bizleri yıllar boyunca ekran başına kilitlemeyi başarmış, uzun soluklu pek çok dizi ve yayın hayatına henüz başlamış tek sezonluk yapımlar final kararı aldı. Biz de bu yazımızda 2019 yılında final kararı alan dizilerin bir listesini oluşturduk.

Apple TV+ ve Disney+ gibi önemli firmaların dijital yayıncılık platformlarını duyurmasıyla birlikte 2019 yılının yayıncılık sektörü açısından oldukça hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Bu platformların yayın hayatına başlamasının da etkisiyle pek çok dizi hayatımıza girdi. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de bazı diziler yoluna devam ederken bazıları ise final kararı aldılar.

Final yapan bu dizilerin içinde bizleri yıllar boyunca ekran başına kilitlemeyi başarmış, uzun soluklu diziler de yok değil. Öte yandan yayın hayatına henüz başlamış olan tek sezonluk dizilerin de bazı gerekçeler gösterilerek iptal edildiğine şahit olduk. Biz de sizler için 2019 yılında veda etme kararı almış dizileri derlemeye karar verdik. Keyifli okumalar!

20. Arrow

İlk bölüm yayın tarihi: 2012

2012 Sezon sayısı: 8

8 IMDB puanı: 7,6

19. Dear White People

İlk bölüm yayın tarihi: 2017

2017 Sezon sayısı: 3

3 IMDB puanı: 6,2

18. Empire

İlk bölüm yayın tarihi: 2015

2015 Sezon sayısı: 6

6 IMDB puanı: 7,4

17. Fuller House

İlk bölüm yayın tarihi: 2016

2016 Sezon sayısı: 5

5 IMDB puanı: 6,8

16. GLOW

İlk bölüm yayın tarihi: 2017

2017 Sezon sayısı: 3

3 IMDB puanı: 8,0

15. The Good Place

İlk bölüm yayın tarihi: 2016

2016 Sezon sayısı: 4

4 IMDB puanı: 8,1

14. How To Get Away With Murder

İlk bölüm yayın tarihi: 2014

2014 Sezon sayısı: 6

6 IMDB puanı: 8,1

13. Lucifer

İlk bölüm yayın tarihi: 2016

2016 Sezon sayısı: 4

4 IMDB puanı: 8,2

12. Agents of S.H.I.E.L.D

İlk bölüm yayın tarihi: 2013

2013 Sezon sayısı: 6

6 IMDB puanı: 7,5

11. The Ranch

İlk bölüm yayın tarihi: 2016

2016 Sezon sayısı: 7

7 IMDB puanı: 7,5

10. Schitt’s Creek

İlk bölüm yayın tarihi: 2015

2015 Sezon sayısı: 5

5 IMDB puanı: 8,3

9. Supernatural

İlk bölüm yayın tarihi: 2005

2005 Sezon sayısı: 15

15 IMDB puanı: 8,4

8. Will&Grace

İlk bölüm yayın tarihi: 1998

1998 Sezon sayısı: 11

11 IMDB puanı: 7,2

7. Marvel’s Runaways

İlk bölüm yayın tarihi: 2017

2017 Sezon sayısı: 3

3 IMDB puanı: 7,1

6. Looking For Alaska

İlk bölüm yayın tarihi: 2019

2019 Sezon sayısı: 1

1 IMDB puanı: 8,2

5. Goliath

İlk bölüm yayın tarihi: 2016

2016 Sezon sayısı: 3

3 IMDB puanı: 8,2

4. Future Man

İlk bölüm yayın tarihi: 2017

2017 Sezon sayısı: 2

2 IMDB puanı: 7,8

3. Daybreak

İlk bölüm yayın tarihi: 2019

2019 Sezon sayısı: 1

1 IMDB puanı: 6,8

2. Criminal Minds

İlk bölüm yayın tarihi: 2005

2005 Sezon sayısı: 14

14 IMDB puanı: 8,1

1. The 100

İlk bölüm yayın tarihi: 2014

2014 Sezon sayısı: 7

7 IMDB puanı: 7,7

2019 yılında final kararı alan dizileri listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Yazımızı noktalamadan önce yukarıda yer alan bazı dizilerin final sezonlarının henüz yayınlanmadığını ve önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da belirtelim.