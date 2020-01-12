Robert Downey Jr.’dan Iron Man Hayranlarını Üzecek Açıklama

Marvel Studios’un içerisinde 11 yıldır Tony Stark, yani Iron Man olarak görev yapan Robert Downey Jr., Iron Man hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Robert Downey Jr., ‘geri dönecek misiniz?’ sorusuna “Savaş benim için sona erdi” açıklamasını yaptı.

2008 senesinde vizyona giren Iron Man filminde bencil bir silah üreticisi olan Tony Stark rolünü üstlenen Robert Downey Jr., Avengers serisinin son filmi olan Endgame’de büyük bir fedakârlık yaparak kendi hayatı pahasına evreni yok etmek için uğraşan Thanos ve ordusunu sonsuzluk taşlarını kullanarak savuşturmayı başarmıştı. Bu sahneden sonra hemen hemen çoğu Iron Man hayranının aklında tek bir soru canlandı: Geri dönecek mi?

Elbette Avengers: Endgame’in son sahnesinde Stark’ın ölümünü net bir şekilde görebiliyor olsak da sinema evreninin her zaman için sürprizlere açık olması, Robert Downey Jr.’ın Iron Man olarak geri dönüp dönmeyeceğini merak konusu haline getirdi. 11 yıllık Tony Stark serüveninin sonunda Parade ile bir röportaj yapan Robert Downey Jr., hayranlarının hem merakını giderecek hem de oldukça üzecek bir açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

Robert Downey Jr.: “Savaş benim için sona erdi”

Röportajının bir yerinde Iron Man’in dönüşünün mümkün olup olmadığı sorusu sorulan Robert, “Savaş benim için sona erdi. Daha farklı fırsatlara yönelmeyi tercih ediyorum” açıklamasını yaparak, Iron Man rolüne geri dönmeyeceğini açık bir şekilde belirtmiş oldu. Robert Downey Jr.’ın Selena Gomez, Antonio Banderas, Emma Thompson ve Tom Holland ile rol arkadaşlığı yaptığı yeni filmi Dolittle, bahsettiği yeni fırsatlardan biri olacak gibi duruyor.

Robert Downey Jr., farklı bir röportajda Iron Man’in geri dönüp dönmeyeceği sorusuna “Her şey mümkün” cevabını vermişti. Daha sonrasında kendisinin geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda “Silahlarımı kapattım ve gitmesine izin verdim. Marvel şu anda bir yolculuk içerisinde ve başka bir sürü proje deniyorlar, bunların nasıl gittiğini görmek için heyecanlanıyorum” açıklamalarını yaparak kendisinin artık Tony Stark rolünü üstlenmeyeceğini belirtmişti.