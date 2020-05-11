ABD'li tuning şirketi Eikon Motorsports, Chevrolet C8 Corvette Stingray'e makas kapılar getiren yeni kitini tanıttı. Dikey açılabilen kapılar, araca Lamborghini Aventador S havası veriyor.

Lamborghini'nin amiral gemisi otomobili Aventador S sadece doğal emişli V12 motoruyla değil, aynı zamanda havalı makas kapılarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer yandan yeni 2020 Chevrolet C8 Corvette Stingray ise geleneksel kapılarla karşımıza çıktı. Ancak bir tuning şirketi her ikisini de bir araya getirmeyi vadediyor.

ABD merkezli Eikon Motorsports, araçlara makas kapı ekleme konusunda oldukça deneyimli bir şirket. Eikon Motorsports, son olarak C8 Corvette Stingray için yeni kapı kitini ortaya koydu. C8'e Aventador S kapılarını getiren kitin ön sipariş fiyatı 2.899 dolar olarak açıklanırken; kurulumla birlikte fiyat 4.300 dolara kadar çıkıyor.

Kapılar Vertical Doors adlı bir şirket tarafından üretiliyor ve iki gaz pistonu ve cıvatalı menteşe içeriyor. Ayrıca montajda kullanılan cıvatalar, C8'in fabrika çıkışlı cıvatalarıyla aynı olduğu için fikir değiştirenler tekrar eski kapılarına rahatlıkla dönebilecekler. Karbon çelikten üretilen kapıların ve aksesuarların ömür boyu garanti kapsamında olduğu belirtiliyor.

Makas Kapı Kiti, Corvette C8'in fabrika garantisini etkileyebilir

Kapılar her ne kadar ömür boyu garantili olsalar da, yapılan montajın C8'in fabrika garantisini geçersiz kılma riski var. Aventador S kapıları çekici görünse de öncesinde garanti şartlarını okumak veya bir Chevrolet bayisine danışmak yararlı olabilir. Yine de güç aktarma organı garantisinin değişimden etkilenmeyeceği tahmin ediliyor. Lamborghini tarzı makas kapıların yeni Corvette C8'e daha etkileyici bir hava kattığı gerçek. Dikey olarak açılabilen kapılar, sürücülere hiper araba hissi verebilecek bir değişim.