ABD merkezli bir modifikasyon şirketi, 2020 model Corvette'i ele aldı. Aracın stok motoruna bir çift turboşarj eklemeyi başaran şirket, dünyada tek olan bir Corvette yaratmayı başardı.

Dünyadaki en popüler spor araba modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz Corvette. Chevrolet tarafından geliştirilen bu süper araç, uzun yıllardır otomobil severlerin gözbebeği olan modellerden bir tanesi. Mevcut motorlarıyla bile benzersiz bir performans sunan araç, motoruna uygulanan modifikasyon işlemleriyle daha da güçlü hale getiriliyor. Şimdi sizlere, dünyada tek olan bir Corvette'ten bahsedeceğiz.

ABD merkezli bir modifikasyon şirketi olan Hennessey Performance Engineering, spor otomobiller üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. Bu kez de bir Corvette'i elden geçiren şirket, bu süper araca bir çift turboşarj eklemeyi başardı. Yapılan işlemler, Corvette'in 2.9 saniye olan 0-100 km/sa hızlanma süresini etkilemedi ancak aracın ulaşabileceği maksimum hıza ve genel performansına ciddi bir iyileştirme yaptı.

2020 model Corvette, herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde 466 beygir gücü ve 611 Nm tork sunuyordu. Hennessey Performance Engineering, bu güçlü motora eklediği çift turboşarj ile aracın gücünü 643 beygir ve 770 Nm torka yükseltti. İşte bu fark, Chevrolet'in bu süper araca isterse neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Hennessey Performance Engineering ekibi, zaten fazlasıyla güçlü olan bu araca yaptığı çalışmaları YouTube üzerinden de paylaşmayı ihmal etmedi. Söz konusu video, çift turboşarj eklenen Corvette'in nasıl bir canavara dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Dünyanın ilk çift turboşarjlı Corvette'i