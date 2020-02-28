Sağdan Direksiyonlu Corvette C8'in Kokpitinden İlk Fotoğraf

ABD'li otomobil üreticisi Chevrolet, sağdan direksiyonlu Corvette C8 modelinin kokpitinden bir fotoğraf paylaştı. İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi trafiğin soldan aktığı ülkelerde piyasaya sürülecek olan spor otomobil, 2021 baharında satışa sunulacak.

67 yıllık bir tarihe sahip olan efsanevi spor otomobili Chevrolet Corvette, orta motorlu sekizinci nesli ile Temmuz 2019’da tanıtılmıştı. Yıllar süren inadını kıran ve ikonik aracın sağdan direksiyonlu bir versiyonunu da üreteceğini duyuran Amerikalı otomotiv devi, herkesi şaşırtmıştı.

Trafiğin soldan aktığı ülkelerdeki müşteriler, bir Corvette aldıklarında mekanik aksanı tamamen değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu da, binlerce dolarlık ek bir maliyet yükü anlamına geliyordu. İkonik modelin sekizinci nesli ile bu külfet tarihe kavuşuyor. Dünya üzerinde trafiğin soldan aktığı 54 ülke bulunuyor ancak Chevrolet, arabayı her birinde satışa sunmayacak. Resmiyet kazanmamakla birlikte, Corvette C8’in ilk önce Avustralya, İngiltere ve Japonya gibi büyük pazarlara ihraç edilmesi bekleniyor.

Sağdan direksiyonlu Chevrolet Corvette C8'in kokpiti

Sağdan direksiyona sahip ilk Corvette modeli olan C8’in kokpit görüntüsünü paylaşan Chevrolet, aracı dört gözle bekleyen sürücülerin heyecanını bir tık daha artırdı. Muazzam bir işçiliğin olduğu, son derece şık ve konforlu bir iç mekana sahip olan spor otomobil, sürücüyü çepeçevre saran kokpiti ile etkileyici bir deneyim vadediyor.

Corvette C8’in 6.2 litrelik V8 motoru, 490 beygir gücü ve 630 nm tork üretiyor. 8 ileri çift kavramalı bir vitesle gelen araç, 0-100 kilometre hızlanmasını 3 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Ön siparişe açılan otomobilin, 2021’in bahar aylarında yollara çıkması bekleniyor.