Türkiye'de 2020'nin En Çok Gelir Elde Eden Lisesi Açıklandı

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği maske üretim makinesini 23 okula satarak, Türkiye'nin en çok gelir elde eden lisesi oldu. Okul, ürettiği makine ile döner sermaye cirosunu 9 milyon 468 bin 680 TL'ye ulaştırırken, 50 milyon adet maske üretimi sağlamış oldu.

İstanbul Küçükçekmece'de hizmet vermekte olan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi sürecinde tasarladığı maske makinesi ile Türkiye'nin 2020 yılında en çok gelir elde eden lisesi oldu. Okuldaki öğretmenler ile öğrenciler tarafından geliştirilen makinenin 23 ayrı okulda da satılması, lisenin döner sermaye cirosunu 9 milyon 468 bin 680 liraya ulaştırdı.

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen maske üretim makinelerinden 20 tanesi İstanbul içindeki okullara, 3 tanesi ise diğer şehirlerdeki okullara satıldı. Üstelik bu makineler, 2020 yılı içinde 50 milyon adet maske üretimi yaparak, salgın hızının düşürülmesine de önemli katkı sağlamış oldular. Bu arada; eğer lise tek başına üretim yapsaydı, sadece 2,5 milyon adet maske temini sağlanmış olacak.

İşte maske üretimi yapan o makine

Lisedeki öğrenciler ve öğretmenler, maske makinesini bir zorunluluk neticesinde ürettiler. Normal koşullarda okulun atölyesinde manuel olarak üretim yapmaya çalışan okul, o koşullarda üretilen maske sayısının çok az olduğu sonucuna ulaştılar. Hal böyle olunca da öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler, maskenin gövdesini üreten iki makine yaptılar. Ardından da bu makineler ile maske üretimine başlayan öğrenci ve öğretmenler, günlük 20 bin üretim kapasitesine ulaşmış oldular.

Ülkemizdeki mesleki teknik liseler, çeşitli alanlarda üretim yaparak döner sermaye oluşturuyorlar. İşin sevindirici tarafı, Türkiye'deki tüm mesleki teknik liselerin giderek daha fazla kazanmaya başlamış olması. Açıklanan rakamlara göre 2018 yılındaki toplam gelir ile 2020 arasındaki toplam gelir arasında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Buna göre Türkiye'deki mesleki teknik liselerin 2020 yılındaki toplam geliri, 503 milyon 197 bin 847 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.