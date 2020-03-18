Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, daha önce pek çok sızıntıya ve söylentiye konu olan yeni nesil Elantra modelini tanıttı. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan 8.0 inçlik bilgi eğlence ekranı ile kokpiti zenginleştirilen araç, 141 bg (104 kW) güç üreten bir hibrit motora ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai, popüler kompakt sedan modeli Elantra’nın yeni versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Toyota Corolla, Honda Civic ve Volkswagen Jetta gibi iddialı modellerle aynı ligde mücadele eden 2020 Hyundai Elantra, hem tasarım hem de teknolojik altyapı anlamında selefine göre önemli bir iyileştirme aldı.

Çok daha zarif ve şık bir tasarım diline sahip olan yeni nesil Elantra, büyük abisi Sonata’nın ayak izlerini takip ediyor. 25 mm’lik aks mesafesi ve 965 mm’lik arka diz mesafesi ile boyut anlamında segmentinin en iddialı modellerinden biri haline gelen 2020 Hyundai Elantra, hem sürücülere hem de yolculara konforlu bir kokpit deneyimi sunuyor.

2020 Hyundai Elantra tasarımı

Kafamızı yeni Elentra’nın içine uzattığımızda Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 8.0 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranı ile karşılaşıyoruz. Tabii, multimedya ve dijital gösterge panelinin üst donanım paketlerinde 10.25 inç boyuta kadar çıktığını da söylemeden geçmeyelim. Otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı, sürücü dikkat takip sistemi gibi güvenlik özellikleri ise standart olarak geliyor.

2020 Hyundai Elantra’nın kalbinde yer alan 1.6 litre sıralı 4 silindirli hibrit motor, 141 beygir güce (104 kW) ve 265 Nm torka sahip. Hyundai’a göre yeni Elantra’nın yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.7 litre.

Yılın ikinci yarısında Güney Kore ve ABD’de piyasaya sunulması planlanan 2020 Hyundai Elantra’nın daha sonra Avrupa ve Türkiye pazarına yelken açmasını bekliyoruz. Hyundai, fiyat ve kesin çıkış tarihi ile ilgili bilgilerin önümüzdeki dönemde açıklanacağını bildirdi.