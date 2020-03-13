Geçtiğimiz yılın eylül ayında yeni yüzü ile karşımıza çıkan Hyundai i10, Türkiye’ye ilk adımını attı. İki farklı motor seçeneği ile gelen küçük sınıf hatchback modelinin ülkemizdeki başlangıç fiyatı 109.300 TL olarak belirlendi.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’ın üçüncü nesil i10 modeli, selefine göre çok önemli iyileştirmeler aldı. Hem tasarım hem de altyapı anlamında gözle görülür oranda mesafe kaydeden hatchback, 8 inç bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj, park sensörü ve geri görüş kamerası gibi pek çok özellik sunuyor.

Tabii, bu saydığım özelliklerin donanım paketlerine göre değişkenlik gösterdiğini de söylemekte fayda var. 3,67 metre uzunluğa ve 1,68 metre genişliğe sahip olan yeni i10, 252 litre bagaj hacmi sunuyor.

Bugün itibarıyla Türkiye’deki macerasına başlayan 2020 Hyundai i10, ülkemize Jump, Style ve Elite olmak üzere üç farklı donanım paketi ile geliyor. Aracın, 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI motorlu versiyonu 109.800 TL’lik liste fiyatına sahip. 1.2 litre hacimli, 84 beygir güç ve 118 Nm tork üreten modelin başlangıç fiyatı ise 118.000 TL.

Üçüncü nesil Hyundai i10’un 1.0 MPI motorlu versiyonu yalnızca Jump donanım paketi ile kombin edilebiliyor. 1.2 MPI üniteli varyant ise Style ve Elite paketleri ile satın alınabiliyor. Yeni Hyundai i10'un fiyatlandırmasına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatları