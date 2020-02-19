Güney Koreli otomotiv devi Hyundai’nin popüler hatchback modeli i20, yeni versiyonu ile karşımıza çıktı. Selefine kıyasla çok daha modern bir tasarıma sahip olan üçüncü nesil i20, sunduğu teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün resmi görüntüleri sızdırılan yeni 2020 Hyundai i20, resmen tanıtıldı. Sportif ve modern çizgilere sahip olan araç, yenilikçi tasarımı ile göze çarpıyor. Selefine göre uzatılan LED farları, geniş altıgen ızgarası ve C-sütununda bulunan yeni kelebek cam, üçüncü nesil i20’nin tasarımını tamamlayan en önemli parçalar olarak dikkat çekiyor.

En büyük değişimi arka kısımda yaşayan yeni i20, uçtan uca uzatılmış LED ışık çizgisi ile her zamankinden daha şık görünüyor. Sınıfının en geniş bagaj seçeneklerinden birine sahip olan otomobil, yeni versiyonunda 25 litre daha fazla hacim sunuyor. Yaklaşık 30 milimetre genişleyen ve 5 milimetre kadar da uzayan yeni nesil hatchback, boyut anlamında çok ciddi değişimler yaşamamasına rağmen, selefine kıyasla daha kullanışlı bir iç mekan vadediyor.

Yeni 2020 Hyundai i20’nin kokpit tasarımı, en az dışı kadar etkileyici. Sürücü odaklı bir kokpite sahip olan otomobil, 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı ve 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor. Tamamen dijital bir iç mekan yaratan Hyundai, kablosuz şarj pedi, Apple CarPlay, Android Auto ve 8 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi donanımları opsiyonel olarak sunacak.

Her zaman olduğu gibi güvenlikten ödün vermeyen üçüncü nesil i20, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarı sistemi ve ön çarpışma uyarı sistemi gibi önemli güvenlik donanımları ile birlikte geliyor. Yeni i20’nin standart modelinde, 83 beygir gücü ve 5 ileri vitesli manuel şanzıman sunan 1.2 litrelik dört silindirli MPI motor var.

Buna ek olarak, aracın 100 ve 120 bg gücü sunan 1.0 litrelik T-GDI ünitesi ile geleceğini de söyleyelim. Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretilecek olan yeni 2020 Hyundai i20, 5-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenecek.