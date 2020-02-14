Hyundai, yeni elektrikli otomobil konsepti olan 'Prophecy'i tanıtım görseli ile ortaya çıkardı. Markanın tasarım felsefesine yön verecek olan otomobil, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Cenevre Otomobil Fuarı önümüzdeki ay gerçekleşecek ve Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, fuarda yeni elektrikli konsept otomobilini tanıtacak. Hyundai'nin Prophecy adını verdiği konsept otomobil, markanın "Duygusal Sportiflik" mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesi ile geleceğe dokunacak.

Konsept otomobil hakkında kısa bir basın açıklaması yapan Hyundai, Prophecy'nin şirketin felsefesini bir sonraki seviyeye taşıyacak tasarım dilinin bir uzantısı olduğunu söyledi. Paylaşılan tanıtım görselinde, Hyundai Prophecy EV'nin dikey arka lambalara ve geniş, yuvarlak arka çamurluklara sahip olacağı görülüyor. Ayrıca lambalar arasında ışıklandırılabilecek geniş bir alan olduğu görülüyor.

Hyundai, Türkçe kelime anlamı kehanet olan Prophecy isminin, konseptin gelecekteki tasarımlara işaret ettiğini ve otomobil üreticisinin üreteceği elektrikli araçlar için sembol olacağını söylüyor. Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, Prophecy'nin trendleri takip etmediğini ve markanın tasarım yelpazesini daha geniş ufuklara doğru genişletmeyi amaçladığını belirtti.

Hyundai, Prophecy konseptini, 3 Mart'ta düzenlenecek Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tüm dünyaya tanıtacak. Hyundai'nin yakında daha fazla tanıtımla karşımıza çıkması bekleniyor.