2020’nin İlk Çeyreğinde En Çok Satılan 10 Akıllı Telefon

Koronavirüs pandemisi süresinde kan kaybeden akıllı telefon üreticilerinin 2020’nin ilk çeyreğinde sattıkları telefon sayıları açıklandı. Yeni rapora göre ilk çeyrekte en çok satılan 10 telefon markası Apple, Xiaomi ve Samsung’a ait.

Samsung, Apple gibi akıllı telefon üreticileri her ne kadar son dönemde güç kaybetse de hala dünyanın en çok akıllı telefon satan markaları olmayı başarıyorlar. Bu başarılar ise sadece amiral gemileriyle gerçekleşmiyor. Güney Koreli üretici, daha çok orta sınıf sayılan uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla büyük kitlelere ulaşabiliyor. Canalys’in yeni bir raporuna göre akıllı telefon üreticilerinin 2020’nin ilk 3 aylık döneminde en çok sattığı telefonlar belli oldu.

Apple, 3 telefonu listeye soktu

Raporda yer alan iPhone modellerine baktığımızda 18 milyonla iPhone 11, 4 milyonla iPhone 11 Pro Max ve 3 milyonla iPhone 11 Pro bizleri karşılıyor. Bu da Apple’ın yeni amiral gemilerinin koronavirüse rağmen hala ayakta kalabildiğini gösteriyor. Listede özellikle iPhone 11’in rakiplerine büyük bir fark attığını görüyoruz.

Xiaomi de 3 telefonla listeye dahil oldu

Son dönemin yükselen akıllı telefon üreticisi, en çok satılan 10 akıllı telefon listesine 3 telefonunu sokmayı başardı. Bu telefonlar 8 milyonla Redmi Note 8 & 8T, 5 milyonla Redmi Note 8 Pro ve 3 milyonla Redmi 8A oldu.

4 akıllı telefonu listeye sokan Samsung’un galibi 6 milyonla Galaxy A51

Rapora göre, Samsung bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 6 milyon adet Galaxy A51 satmayı başardı. Şirket bu satış başarısıyla 18 milyonla iPhone 11 ve 8 milyonla Xiaomi Redmi Note 8 / 8T’den sonra tek modelde en fazla satış yapan 3’üncü akıllı telefon üreticisi oldu. Güney Koreli akıllı telefon devi, çeyrek sonuçlarına göre dünya çapında en çok satılan 10 telefon listesine 4 telefon modelini sokmayı başardı. Bu cihazlar sırasıyla; Galaxy A51, Galaxy A10s, Galaxy A20s ve Galaxy A01 oldu.

Samsung, 2020’nin ilk çeyreğinde en çok satılan 10 telefon listesine 4 akıllı telefon soktu. Bu telefonların satış rakamları; 6 milyonla Galaxy A51, 5 milyonla Galaxy A10s, 4 milyonla Galaxy A20s ve 3 milyonla Galaxy A01 oldu.

İlk çeyrekte en çok satılan 10 akıllı telefon