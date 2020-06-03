Giyilebilir teknoloji pazarı 2020 ilk çeyrekte hareketli bir dönem geçirdi. Akıllı saat pazarında Huawei önemli bir çıkış gösterirken, Apple ilk sırayı bırakmadı. Samsung ise ilk çeyreği hayal kırıklığıyla kapadı.

Giyilebilir ürünlerin hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlamasıyla birlikte pazarda hareketlilik artmaya başladı. Yeni bir rapora göre giyilebilir ürün satışları geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre büyük artış göstererek artarak tırmanışa geçti. 2020 ilk çeyrekte özellikle Huawei, akıllı saat pazarındaki payını büyük ölçüde artırdı.

IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker'ın açıkladığı sonuçlara göre giyilebilir ürün satışları son çeyrekte %29.7 artış göstererek 72.6 milyon adede ulaştı. Akıllı saat segmentinde ise 2020'nin ilk çeyreğinde önceki yıla göre %7.1 düşüşle toplam 16.9 milyon adet ürün satıldı. Apple, akıllı saat satışlarında ilk sırada yer alırken, Huawei sürpriz bir çıkışla ikinci sıraya yerleşti.

2020 ilk çeyrekte akıllı saat pazarının lideri Apple oldu

Apple yılın ilk çeyreğinde 4.5 milyon Apple Watch satmayı başararak bir kez daha akıllı saat pazarının zirvesine oturdu. Şirketin akıllı saat satışları geçtiğimiz yıla göre %2.2'lik gerileme gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kayıplar göz önüne alındığında çok da büyük bir düşüş olduğu söylenemez.

Aslına bakılırsa ilk çeyreğin yıldızı Apple'dan çok Huawei oldu diyebiliriz. Çinli teknoloji devi, satışlarını önceki yıla göre %118.5 artırarak toplam 2.6 milyon akıllı saat sattı. İkinci sırada yer alan Huawei, %100'den fazla büyüyen tek akıllı saat markası oldu.

Huawei’nin akıllı saat tarafındaki çıkışı ilk çeyrekteki yeni ürün lansmanının yanı sıra fitness ve sağlık odaklı teknolojilere yoğunlaşması nedeniyle devam edecek gibi görünüyor. Huawei, 2020'nin ilk çeyreğinde yeni Huawei Watch GT 2 serisi saatlerini tüm dünyada piyasaya sürmüştü. Diğer yandan önceki nesil Huawei Watch GT de piyasadan olumlu geri bildirimler aldı.

Akıllı saat pazarında en büyük düşüşü Samsung gördü. Şirket, ilk çeyrekte 1.8 milyon akılı saat satarak üçüncü sırada yer aldı. Şirketin akıllı saat satışlarında geçtiğimiz yıla oranla %7.2 düşüş gösterdi ve pazarın %10.8'lik kısmını oluşturdu. Samsung'u Garmin ve Huami izledi.

2020 ilk çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar: