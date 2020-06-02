Huawei’nin Ekran Altı Kameralı Telefonlar İçin Çalışıyor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni teknolojileri için patentler almaya devam ediyor. Huawei’nin ortaya çıkan iki yeni patenti, şirketin ekran altı kameralar için çalışmaya devam ettiğini ve kayda değer bir ilerleme sağladığını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD’nin bütün yasaklarına rağmen yeni akıllı telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Özellikle katlanabilir Huawei Mate Xs 5G gibi yenilikçi teknolojilerle dikkat çeken Huawei, yeni ortaya çıkan patent görsellerine göre tasarım konusunda rakiplerine çalım atmaya hazırlanıyor.

Huawei’nin 2019’un Ekim ayında başvurusunu yaptığı ve yeni onaylanan iki patent, akıllı telefon devinin önümüzdeki yıllarda görmeyi beklediğimiz ekran altı kamera teknolojileri konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor.

Huawei'nin yeni patentlerinde gösterilen telefonlarda fiziksel tuş bulunmuyor

Patent görsellerinde yer alan her iki telefon da Mate 30 Pro'da gördüğümüz şelale ekran tasarımını sürdürüyor. Bununla birlikte cihazlar herhangi bir fiziksel tuş da bulunmuyor. Dolayısı ile ses ve açma/kapama kontrollerinin ekran üzerinden yapılacağını tahmin edebiliriz.

Her iki patentte de ekran altı ön kamera dikkat çekiyor

Patent görsellerinde yer alan telefonlarda bir çentik, delik ya da pop-up selfie kamerasına sahip değiller. Zira Huawei, çalışmalarının ekrana gömülü ön kamera üzerine yoğunlaştırmış durumda. Bununla birlikte bu teknoloji üzerinde çalışan tek şirket Huawei değil.

Ekran altı kamera için çalıştığı duyulan ilk üretici Oppo olmuştu. Oppo’nun ardından Xiaomi’nin de ekran altı kamera için aldığı bir patent ortaya çıkmıştı. Ekrana gömülü kamera teknolojisi hem şirketler hem de tüketiciler tarafından fazlasıyla ilgi çeken bir teknoloji olsa da henüz teknoloji fotoğraf kalitesini düşürmeden kamerayı ekranın altına yerleştirmeyi mümkün kılamıyor.

Patentlerdeki telefon arka kamera tasarımları birbirinden farklı

Huawei’nin patentlerinde yer alan telefonların iki ayrı telefon mu yoksa bir telefonun üzerindeki çalışılan farklı varyasyonları mı olduğu henüz belli değil. Bu iki ihtimalden hangisi geçerli olursa olsun ekran altı kameraların bu patentlerde yer alması teknolojinin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.