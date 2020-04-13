Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi Türkiye pazarına sundu. Bu ürünle birlikte bir de yeni kampanya başlatan şirket, Watch GT 2e'ye 1 TL'lik ek ödeme ile, 10 bin mAh'lık powerbank sahibi olmanızı sağlıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce yeni akıllı saat modeli Watch GT 2e'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz yıl Watch GT 2 modeli ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, bu yıl ki modelinde pek çok özelliği aynı tutup, ufak rötuşlar yaptı. Şimdiyse Huawei, yeni akıllı saati Watch GT 2e modelini etkileyici bir kampanya ile Türk tüketicilere sundu.

Huawei Watch GT 2e, tüketicilerin bir akıllı saatten bekledikleri her şeyi sunuyor. 2 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Watch GT 2e, 100 farklı egzersiz desteğine sahip. Tüketicilerin sağlıkları ile ilgili de neredeyse tüm detayları gösterme imkanına sahip olan saat; kalp atış hızı, uyku takibi, kan oksijen doygunluğu gibi kritik önem arz eden değerleri düzenli olarak ölçüyor.

Huawei Watch GT 2e, 1.39 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu akıllı saatte 16 MB RAM ile 4 GB depolama alanı bulunuyor. RAM kapasitesi düşük gibi görünüyor olsa da Huawei'nin yeni akıllı saatinde bulunan işletim sistemi ve işlemci, bu RAM'i verimli bir şekilde değerlendirebiliyor. Ayrıca tıpkı Watch GT 2'de olduğu gibi Watch GT 2e'de de dahili mikrofon ve hoparlör bulunuyor.

Huawei'den Watch GT 2e alanlara 10 bin mAh kapasiteli powerbank kampanyası

Huawei, yeni akıllı saati Watch GT 2e modelini ülkemizde etkileyici bir kampanya ile satışa sunmaya başladı. Şirketin kısa bir süre önce ülkemizde hizmete sunduğu çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Watch GT 2e'yi satın almanız durumunda, sadece 1 TL daha ödeyerek 10 bin mAh'lık bir powerbanke sahip olabiliyorsunuz. Huawei'nin powerbank kampanyası, 19 Nisan'a kadar devam edecek.

Huawei Watch GT 2e Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan bu akıllı saate sahip olmak istemeniz durumunda, 1.199 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer 1.200 TL ödemeyi kabul ederseniz, bu yeni akıllı saate ek olarak 10 bin mAh'lık bir powerbanke de sahip oluyorsunuz. Son olarak, bu akıllı saati satın almanız ve Huawei'den farklı bir Android telefon kullanmanız durumunda, Huawei Mobil Servisleri'ni kullanmak zorunda kalacağınızı hatırlatalım.