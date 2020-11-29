2020 Yılı Akıllı Telefon IMEI Kayıt Harç Ücreti Belli Oldu

2021 yılında yurt dışından getirilecek telefonların IMEI kayıt harç ücretine uygulanacak artış ve artışla birlikte yeni fiyat belli oldu. Yeni yılla birlikte yurt dışından getirilecek telefonlara uygulanacak harç ücreti 2000 TL'yi geçti.

Yeni yıla girmemize sadece bir ay gibi bir süre kaldı. Tabii yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021'de uygulanacak vergi ve harç tutarlarının ne kadar artırılacağı da belli oldu. Buna göre 2021'de birçok vergi ve harç tutarında %9,11'lik bir artış yaşanacak.

Bu artış, yurt dışından getirilecek telefonlar için uygulanacak harç tutarında da aynı oranda artış yaşanacağı anlamına geliyor. Peki, 2021 yılında yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2021 yılında yurtdışından getirilecek telefonların harç ücreti

TRT Haber'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edildi.

Buna göre 2021 yılı içerisinde yurt dışından getirilen telefonlara uygulanacak harç tutarı 2 bin 6 TL olacak. Bu tutar, içerisinde bulunduğumuz 2020 senesinde 1838,70 TL idi. Tabii bu tutarın ticari mahiyette getirilenler için değil kişilerin bireysel kullanımı için getirdiği telefonlara uygulanacağını belirtelim.

Ayrıca söz konusu bu yeniden değerleme oranında değişiklik yapılabileceğini de söyleyelim. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranının %50'sini geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebilme yetkisi bulunuyor.

Yıllara göre IMEI kayıt harç ücretindeki değişim: