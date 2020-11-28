2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne Gelecek Zam Oranı

2021 yılına yaklaşmamızla birlikte yeni yılda araç sahiplerinin devlete ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelecek zam belli oldu. Açıklanan rakamlara göre MTV, 2021 yılında %9,11 zamlı olarak ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni bildiriyle birlikte 2021 yılında itibaren ülkemizdeki araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelecek zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyatlarının ekim ayı itibariyle 12 aylık ortalamasını %9,11 olarak açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yeniden değerleme oranı da %9,11 olarak tespit edilmiş oldu. Yeni yıla girmemizle birlikte diğer vergilerde de olacağı gibi MTV'de de bu orana göre değişiklik yapılacak.

Yeni MTV ücretleri:

Yeni karara göre 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları hem de MTV hesabında kullanılan matrah değerleri %9,11 oranında artırılacak. Ülkemizde en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56.519 TL'nin altında olanlar yıllık 1.052 TL yıllık MTV ödeyecek.

Bunun yanı sıra 1-3 yaş aralığında fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56.519 TL'yi aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılla birlikte 1.831 TL MTV ödeyecek. Aynı grupta vergisiz fiyatı 56.519 TL ile 99.072 TL aralığında olan araçların sahipleriyse 2.014 TL MTV ödeyecek. Vergisiz fiyatı 99.072 TL'yi aşan otomobillerin sahipleriyse 2.197 TL MTV ödeyecek.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken araçların yaş ve motor hacminin yanı sıra matrah değerleri de göz önüne alınıyor. Buna göre trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarları hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.