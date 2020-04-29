2020 iPhone SE'nin gelişiyle birlikte merak edilen konulardan biri de telefonun dayanıklılığıydı. Bir YouTuber, 2. nesil iPhone SE'yi maket bıçağı ve çeşitli kesici aletlerle çizilmelere karşı test etti.

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı 2020 model iPhone SE, uygun fiyatı ve üst düzey özellikleri bir araya getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. İkinci nesil iPhone SE, kısa bir süre önce raflardaki yerini aldı ve kullanıcılar, telefonla ilgili ilk izlenimlerini paylaşmaya başladı.

2020 iPhone SE'nin gelişiyle birlikte YouTuber'lar incelemeler ve dayanıklılık testleri için vakit kaybetmedi. JerryRigEverything adlı YouTube kanalı, testine ekranla başladı ve çizilmelere karşı test etti. Çeşitli seviyelerde kesici aletler kullanılarak yapılan testte iPhone SE'nin camı 6. seviyede hafif çizikler ve 7. seviyede derin çizikler gösterdi.

2020 iPhone SE dayanıklılık testinde beklentileri karşıladı

Kanalın sahibi olan Zach, ekranın camı ile kasa arasında, ekranı koruyan ve daha kolay onarım sağlayan plastik bir şerit olduğunu belirtiyor. Ana ekran düğmesi, cam ekranla aynı niteliklere sahip ve çizilmelere karşı dayanıklı. Aynı şekilde camın altında yer alan ön kamera da işkenceden kurtuldu.

Yeni iPhone SE'nin alüminyum kenarları ve yan taraftaki düğmeleri, maket bıçağıyla kötü bir şekilde çizildi. Ayrıca telefonun alt kısmındaki hoparlör ızgaraları da çizilmelere karşı iyi bir dayanıklılık gösterdi. Arka taraf da çizilmeye dayanıklı bir camla kaplı ve testten sağlam kurtuluyor. Ancak daha kolay çizilen arka kamera için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Görünüşe göre yeni iPhone SE dayanıklı bir telefon, ancak camla kaplı yapısı, düşmelere karşı aynı başarıyı göstermesini engelleyebilir. Telefonu kırılması durumunda onarılabilirlik öne çıkıyor ve yapılan testler, iPhone SE için bu noktada da olumlu geri dönüşler sunuyor.

2020 iPhone SE dayanıklılık testi