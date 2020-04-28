2020 iPhone SE, Diğer iPhone'lar ile Karşı Karşıya (Video)

Apple’ın kısa bir süre önce tanıttığı yeni nesil iPhone SE, uygun fiyatına karşılık sahip olduğu üst düzey özelliklerle dikkat çekmişti. Peki, Cupertinolu şirketin yeni yakışıklısı, iPhone 11 de dahil olmak üzere diğer iPhone’lara karşı nasıl bir performans gösteriyor?

Uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz haftalarda ete kemiğe bürünen yeni jenerasyon iPhone SE, beklediğimize değecek türde özellikleri ile üst düzey bir mobil deneyim vadediyor. iPhone 8’in kasasını kullanan cihaz, iPhone 11’den bildiğimiz A13 Bionic çipe ve üçüncü jenerasyon Neural Engine’e ev sahipliği yapıyor.

Arka kameraya baktığımızda ise yine iPhone 11 serisinden bildiğimiz f/1.8 diyafram değerine 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı bir lens görüyoruz. Yazılım desteği ile portre modunda fotoğraflar çekebilen bu kamera, aynı zamanda 4K / 60 FPS video kaydı da yapabiliyor.

2020 iPhone SE'de iPhone 11 serisinden bildiğimiz A13 Bionic çip bulunuyor

Takdir edebileceğiniz üzere 2020 iPhone SE’nin özellikleri hiç de fena değil. Hatta 399 dolarlık (5.299 TL) fiyatıyla kıyasladığımızda, muazzam bile denebilir. (Tasarımını görmezden gelirseniz) Peki, yeni nesil iPhone SE, diğer iPhone modellerine karşı nasıl bir performans gösteriyor? Bu sorunun cevabını arayan iAppleBytes YouTube kanalı, yeni iPhone SE'yi aldı ve onu sırasıyla orijinal iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR ve iPhone 11 modelleri ile kıyasladı.

Test, diğer hız testlerinde olduğu gibi iki turdan oluşuyor. İlk faz, çeşitli uygulamaları açmayı ve CPU görevlerini gerçekleştirmeyi, ikinci faz ise cihazın uygulamaları bellekte açık tutup tutmadığını görmek için söz konusu uygulamaları yeniden açmayı içeriyor.

Hız testi, yeni iPhone SE'nin diğer iPhone modellerine karşı nasıl bir performans gösterdiğini gözler önüne seriyor

Peki, ortaya nasıl bir sonuç çıktı derseniz? Bunun cevabını size bırakacağız, ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki; iPhone SE ile iPhone 11 arasında dahi dramatik bir fark bulunmuyor. Zaten videoları izledikten sonra eminim siz de bu görüşe katılacaksınızdır. Videoları izlemeden evvel 2020 iPhone SE hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek isteyenler için daha önce yaptığımız haberimizi de şuraya bırakalım.

2020 iPhone SE vs iPhone XR & iPhone 11 hız testi videosu

2020 iPhone SE vs orijinal iPhone SE & iPhone 8 hız testi videosu

2020 iPhone SE vs iPhone 6s & iPhone 7

Ayrıca iPhone SE ile ilgili olarak Webtekno YouTube kanalındaki videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz