2020 Model iPhone SE’de Apple Logosu Merkeze Yerleştirildi

Çok uzun zamandır beklenen ve hakkında çeşitli yorumlar yapılan iPhone SE 2020 dün Apple tarafından resmen duyuruldu. Tasarım olarak iPhone 8’e sahip olduğu özellikler bakımındansa iPhone 11’e benzetilen yeni akıllı telefonda Apple logosunun yeri ve iPhone yazısının yokluğu dikkat çekti.

Teknoloji devi Apple, uygun fiyatı sebebiyle dünya çapında pek çok kullanıcı tarafından merakla beklenen yeni modeli iPhone SE’yi sonunda duyurdu. Cihazın tasarımındaki bazı küçük detaylar teknoloji tutkunlarının gözünden kaçmadı. Akıllı telefonun arka kısmında bulunan Apple logosunun ortalanmış hâli, geçen sene iPhone 11 serisiyle denenen güncellenmiş tasarım trendinin bir parçası olarak nitelendirildi.

Apple geçen sene duyurduğu iPhone 11 serisiyle ilk defa arka kısımdaki Apple logosunu telefonun gövdesini ortalayacak şekilde aşağı çekmiş ve iPhone yazısını da gövdeden kaldırmıştı. Daha önce MacBook ve iPad tasarımlarında gördüğümüz logoyu merkeze konumlandırma durumu iPhone 11 serisiyle bir kez daha karşımıza çıkmıştı. Tasarımı beğenenlerin çoğunlukta olduğunu düşünen Apple, bu sene de 2020 model iPhone SE cihazında bu tasarımdan vazgeçmedi.

Kablosuz şarja yardımcı oluyor:

Logonun yerinin değişmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi, aslında bunun kablosuz şarja yardımcı olması. AirPods ve Apple Watch cihazların kablosuz olarak şarj edilmeleri için cihazın ortasına koyulması gerekiyor ve Apple logosunun gövdenin merkezinde yer alması bu işlemi kolaylaştırıyor. 2020 model iPhone SE’de bunun devam ettirilmesi düzeni korumak ve tasarımı tutarlı hâle getirmek adına akıllıca bir hareket olarak nitelendiriliyor.

iPhone SE 2020 özellikleri:

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit İşlemci: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic RAM: Açıklanmadı

Açıklanmadı Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

12 MP, f/1,8 Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

7 MP, f/2,2 Batarya: Açıklanmadı

Açıklanmadı Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: iOS 13

iOS 13 Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

138,4 x 67,3 x 7,3 mm Ağırlık: 148 gram

Haberimizi bitirirken 2020 model iPhone SE için açıklanan Türkiye fiyatlarını da tekrar hatırlatalım. Apple’ın resmi sitesinde duyurduğu fiyatlara göre 64 GB depolama alanına sahip iPhone SE 5.299 TL’den, 128 GB depolama alanına sahip cihaz 5.749 TL’den, 256 GB depolama alanına sahip modelse 6.599 TL’den satışa sunulacak. Herkesin merak ettiği satışa sunulma tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.