iPhone SE 2020 İçin Tasarlanan Duvar Kağıtları

Apple, uzun zamandır beklenen ikinci nesil iPhone SE'yi dün itibarıyla resmen duyurdu. Bir grafik tasarımcı ise ABD’li şirketin yeni yakışıklısı için birbirinden güzel duvar kağıtları tasarladı. Hem iPhone hem de iPad sahiplerinin kullanabileceği bu duvar kağıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pek çok spekülasyona ve sızıntıya sahne olan iPhone SE 2, ha geldi ha geliyor derken geçtiğimiz gün çevrimiçi bir duyuru ile resmen tanıtıldı. iPhone 8’ kasasını kullanan model, FaceID yerine Touch ID teknolojisine sahip. 4,7 inç LCD ekran ile gelen ikinci nesil iPhone SE, iPhone 11 serisi gibi A13 Bionic çipinden güç alıyor.

iPhone SE 2 hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz diyerek, yeni yakışıklı için tasarlanan duvar kağıtlarına göz atalım. Twitter’da @AR72014 kullanıcı ismini kullanan İtalyan bir grafik tasarımcının imzasını taşıyan duvar kağıtları, neredeyse her renk tonuna ev sahipliği yapıyor.

iPhone SE 2020 için tasarlanan duvar kağıtlarını tüm iPhone ve iPad'lerde kullanılabilir

Aynı tasarım çizgisi ile farklı renkler ve temalar kullanılarak tasarlanan iPhone SE 2 duvar kağıtları, Apple’ın yeni yakışıklısı ile harika bir uyum sağlıyor. Tabii, aşağıda linklerini paylaşacağımız bu duvar kağıtlarını kullanmak için illa iPhone SE 2’niz olmasına gerek yok. Ek olarak, iPad ve iPhone kullanıcıları da bu duvar kağıtları ile cihazlarını süsleyebilecekler.

iPhone ve iPad'de duvar kağıdı değiştirme

iPhone ve iPad duvar kağıdınızı sadece birkaç adımda değiştirebilirsiniz. Öncelikle iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın. Duvar Kağıdı'na, ardından Yeni Bir Duvar Kağıdı Seç'e dokunun. Sonra mevcut duvar kağıtlarından veya kendi galerinizden bir görüntü seçin.

Görüntüyü taşıyın ve bir ekran seçeneği belirleyin. Eğer Perspektif'i seçerseniz ekranınızı eğdiğinizde duvar kâğıdı da hareket eder. Hareketsiz'i seçerseniz duvar kağıdı hareket etmez. Görüntüyü ayarlama işlemini bitirdiğinizde ise Ayarla'ya dokunun. İşte bu kadar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, iPhone SE 2 için tasarlanan birbirinden harika duvar kağıtlarına hep birlikte bakalım.

iPhone SE 2020 için tasarlanan duvar kağıtları

1. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.

2. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.

3. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.

4. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.

5. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.

6. iPhone için buraya, iPad için buraya tıklayabilirsiniz.