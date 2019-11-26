Akıllı telefonlarla ilgili bilgileri önceden sızdırmasıyla bilinen Ice Universe, yeni açıklamalarda bulundu. Ice Universe, 2020 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefon tasarımlarının nasıl olacağını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Akıllı telefon sektörü, dur durak bilmeyen bir sürecin içerisinde. 2019 yılında tüketiciler; sayısız modelle tanıştılar ve artık hangi telefonu tercih etmeleri gerektiği konusunda zorlanıyorlar. Ancak sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, yeni bir akıllı telefon satın almak için sizi biraz daha bekletebilir. Çünkü sosyal medyanın en önemli akıllı telefon köstebeği "Ice Universe", 2020 yılında çıkacak amiral gemilerinin genel tasarımını paylaştı.

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntülere geçmeden önce, konuyla ilgili bir açıklama yapmamız söyleniyor. Kaynak, az sonra göreceğiniz akıllı telefon tasarımlarını herhangi bir model ile bağdaştırmıyor. Yani söz konusu tasarımlar, herhangi bir telefon üreticisinin herhangi bir amiral gemisini yansıtmamaktadır. Ice Universe, tasarımların 2020 model en iyi amiral gemisi telefonlarda kullanılacağını söylüyor.

2020 model amiral gemisi telefonlar, böyle bir tasarıma sahip olacak

Tüketiciler, telefonun sağ ve sol taraflarında bulunan ekran eğimlerine alışkınlar. Ancak bugüne dek hiçbirimiz, telefon ekranının üst ve alt bölümlerindeki eğimlere şahit olmamıştık. Ice Universe'ün açıklamalarına göre 2020 model amiral gemisi telefonların ekranları hem yatay hem de dikey düzlemde eğimli olacaklar. Böylelikle 2020 model amiral gemileri, bugünkü modellere göre daha fazla eğimli ekranlara sahip olacak.

Ice Universe, 2020 model amiral gemisi telefonların ekranlarında bulunacak ön kamera yerleşimlerini de Twitter üzerinden paylaşmış durumda. Görünen o ki teknoloji üreticileri hem ikili ön kamera kurulumlarında hem de tekli ön kameralarda, kamera boyutunu ciddi anlamda küçültecekler. Böylelikle tüketiciler, ekranlarını daha işlevsel bir şekilde kullanabilecekler. Ice Universe'e göre 2020 model amiral gemilerinin kamera delikleri böyle olacak;

Elbette bu görseller, şu an için birer iddiadan öteye gidemiyor. Ancak Ice Universe, geçtiğimiz dönemlerde tüketicilerle paylaştığı detaylı ve doğru bilgilerle bilinen bir isim. Dolayısıyla Ice Universe'ün bu paylaşımı, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Dört bir yanı kavisli ekranlar sizleri de heyecanlandırıyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.