2020 Nobel Kimya Ödülü'nün Kazananları Açıklandı

CRISPR/Cas9 gen düzenleme aracını keşfederek moleküler biyoloji alanında devrim yaratan Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, 2020 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi oldu.

2020 Nobel Ödülleri’nin sahipleri açıklanmaya devam ediyor. ‘Canlıların yaşam kodu’ da diyebileceğimiz DNA’yı son derece yüksek bir hassasiyetle değiştirebilmeyi mümkün kılan CRISPR/Cas9 gen düzenleme aracını keşfeden bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, 2020 Nobel Kimya Ödülü’nü almaya hak kazandılar.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi genel sekreteri Göran K. Hansson, 2020 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan çalışma için, bu yılki ödülün ‘yaşamın kodunu yeniden yazma’ çalışmasına gittiğini ifade etti. Zira CRISPR/Cas9, hayvanların, bitkilerin ve mikroorganizmaların DNA’sını değiştirebilmeyi mümkün kılıyor.

2020 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri: Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna

CRISPR/Cas9, moleküler biyoloji konusunda gerçek bir devrim yarattı desek fazla abartmış olmayız. CRISPR/Cas9 sayesinde bitkiler üzerinde DNA seviyesinde çalışmalar gerçekleştirilebildiği gibi, kanser türlerinin tedavisi için de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca CRISPR/Cas9, kalıtsal hastalıkların ortadan kaldırılması konusunda da umut oluşturmuş durumda.

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, Nobel Kimya Ödülü’nü ortak bir çalışma ile kazanan ilk kadın bilim insanları olurken, genel olarak Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan altıncı ve yedinci kadın bilim insanları oldular. Bu arada 2020 Nobel Fizik Ödülü’nün sahipleri de dün açıklandı ve Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez, bu yılki Nobel Fizik Ödülü’nün sahipleri oldu.