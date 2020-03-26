YÖK Başkanı, YKS'nin Ertelendiğini Duyurdu

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girmek isteyen öğrencilere uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ertelendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs salgını, hayatın olağan akışını etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de de olağanüstü önlemler alınıyor. Dün itibarıyla alınan son önlemler kapsamında da ilk etapta 2 haftalığına tatil edilen okulların tatil süresi nisan ayının sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar da sorumlu oldukları hizmet sektörlerinde bazı tatil uygulamalarına gittiler.

Yaşanan bu olağanüstü süreç, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri de doğrudan etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı, kendi bünyesinde yaptığı bazı sınavların ertelenmesine zaten günler önceden karar vermişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, üniversite sınavları ile ilgili nihai kararı kendilerinin değil, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) vereceğini açıklamıştı. Şimdiyse milyonlarca öğrencinin beklediği o karar resmen açıklandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sınavlarının ertelendiğini açıkladı

Türkiye'deki öğrenciler, üniversitede eğitim görebilmek için üç farklı sınava girebiliyorlar. Bu sınavlar sırasıyla Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yetenek Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak isimlendiriliyor. Üniversiteye girmek isteyen tüm öğrencilerin Temel Yetenek Testi'ne girmesi, dört yıllık öğrenim almak isteyen öğrencilerin ise ek olarak Alan Yetenek Testi veya Yabancı Dil Testi'ne girmeleri ve başarılı olmaları gerekiyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı bir açıklamayla tüm üniversite sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Yekta Saraç'ın açıklamalarına göre üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, bu yıl normalden daha geç bir tarihte sınava girecek. Dilerseniz şimdi de Saraç'ın açıklamaları doğrultusunda belirlenen yeni tarihlere bakalım.

Temel Yetenek Testi (TYT) ne zaman yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir süre önce 2020 yılı için sınav takvimini açıklamıştı. O takvimde, üniversiteye girmek isteyen tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları Temel Yetenek Testi (TYT) sınavının 20 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalara göre Temel Yetenek Testi'nin yeni tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmiş durumda.

Alan Yetenek Testi (AYT) ne zaman yapılacak?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin mevcut takvimine göre 21 Haziran'da AYT sınavına gireceklerdi. Ancak ÖSYM'nin takviminde yapılan güncelleme, bu sınavın da bir ay kadar ertelendiğini ortaya koyuyor. Buna göre Alan Yetenek Testi, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Yabancı Dil Testi (YDT) ne zaman yapılacak?

Üniversite eğitimlerini yabancı diller üzerine almak isteyen öğrencilerin ise Yabancı Dil Testi'ne girmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, bu sınavın da tıpkı AYT gibi 21 Haziran'da yapılacağını ortaya koyuyordu. Ancak ÖSYM'nin yeni takvimine göre Yabancı Dil Testi de 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.