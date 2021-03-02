2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Toyota Yaris

Her yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nın arifesinde gerçekleştirilen Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu. Pandemi nedeniyle otomobil fuarının iptal edilmesi, Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının düzenlenmesine engel olamadı ve 59 kişiden oluşan jüri, 2021 yılının otomobilini Toyota Yaris Hybrid seçti.

1964 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Avrupa’da Yılın Otomobili yarışmasının sonuçları belli oldu. Onlarca farklı otomobil devinin katıldığı yarışmanın kazananı, Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota’nın minik üyesi Yaris oldu.

Toyota Yaris Hybrid, elektrikli Fiat 500, Cupra ve Volkswagen ID 3 gibi rakiplerini geride bırakarak toplamda 59 kişiden oluşan jüri tarafından birinci seçildi. Yeni gelen ödülle birlikte Toyota, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne uzun yıllar sonra üçüncü kez kavuşmuş oldu.

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’ne kimler karar veriyor?

22 farklı ülkeden gazeteci, Avrupa’da Yılın Otomobil Ödülü’nün kime gideceğini karar vermek için toplanıyor. Yaklaşık 59 kişiden oluşan bu jüri topluluğunun içerisinde Türk gazeteci Ufuk Sandık da bulunuyor. Jüriler otomobillerin donanımını, güvenlik önlemlerini, maliyet ve ücretler gibi önemli kriterleri baz alarak yaklaşık 30 modelden oluşan aday listesinde elemeler yapıyor ve finale kalmayı başaran otomobiller arasından yılın otomobili seçiliyor.

Toyota Yaris Hybrid, 266 oyla birinci oldu

Geçtiğimiz aylarda Avrupa’da Yılın Otomobili yarışması için adayların belli olduğunu açıklamıştık. Yarışmadaki en güçlü adayların arasında 4 farklı otomobili ile listeye giren Mercedes Benz ve Hyundai gibi iddialı isimler bulunuyordu. BMW, Toyota ve Ford gibi isimler ise listeye sadece 2 farklı model ile girmeyi başarmıştı.

3 silindirli hibrit motora sahip olan Toyota Yaris, jürilerden toplamda 266 oy almayı başardı. İtalyan otomobil devi Fiat’ın 500 modeli ise 240 puanla ikinci olurken, Cupra Formentor 239 puanla üçüncü, Volkswagen ID 3, 224 puanla dördüncü oldu ve listenin beşinci sırasında ise 199 puanla Skoda Octavia vardı.