2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülünün Adayları Belli Oldu

Her yıl düzenlenen Avrupa'da Yılın Otomobi Ödülü'nün bu seneki adayları belli oldu. Bu yılki yarışmada toplam 29 model aday gösterildi. Ödülün sahibi, 1 Mart 2021'de açıklanacak.

1964 yılından beri düzenlenmeye devam eden Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün 2021 adayları belli oldu. 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili adayları, 2020 yılının son çeyreğine kadar piyasaya sürülmüş otomobillerden oluşuyor ve otomobiller toplamda iki aşamadan oluşan bir jüri değerlendirmesinden geçecek.

İlk turda 29 farklı araç, finale kalmak için birbirleriyle yarışacak. İkinci aşamada 22 araç elenecek ve geriye kalan 7 model bir sonraki tura geçecek. Birinci tur sonuçları 8 Ocak’ta, final sonuçları ise 1 Mart 2021 tarihinde açıklanacak.

Listede Mercedes-Benz'ten 4 araba var

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili adayları arasında Mercedes-Benz, en dikkat çekici markaların arasında yer alıyor. Dev alman otomobil üreticisinin tam 4 modeli, adaylar listesine girmeyi başarmış. Hyundai, yarışa 3 farklı aracıyla birlikte giriş yaparken BMW, Honda, Toyota, Ford ve Volkswagen gibi markalar da 2 farklı modelleriyle listedeki yerini aldı.

Belirlenen aday listesi şu şekilde: