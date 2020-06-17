Alman otomobil devi BMW, yenilenen 2021 BMW M5 modelini gün yüzüne çıkardı. Sedan olarak karşımıza çıkan otomobil, makyajlanmış tasarımı ve geliştirilmiş teknolojiyle sürücülere çok daha iyi bir deneyim vadediyor.

Geçtiğimiz ay 2021 model BMW 5 Serisi'nin tanıtılmasının ardından gözler yeni BMW M5 modellerine dönmüştü. Alman otomobil devi, BMW 5 serisindeki güncellemeleri M5 performans sedanına uygulamak için zaman kaybetmedi. İlk bakışta çok fazla değişim geçirmemiş gibi görünen M5, aslında çok daha fazla teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

2021 BMW M5, dış cepheye daha ferah bir görünüm katan daha büyük ızgaralar ve yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlarla donatıldı. Bu değişimler, performans sedanına daha agresif bir görünüm kazandırdı. Aracın ön tarafındaki ızgaralar artık ön tamponun içine doğru uzanıyor ve krom alaşımlı tasarımla karşımıza çıkıyor. Izgaralar her ne kadar büyütülse de 2021 BMW 4 Serisi'ndeki kadar abartılı değil.

2021 BMW M5'in güncellenen tasarımıyla daha agresif görünüyor

Yeni BMW M5'in ön tamponun her iki tarafında artık daha büyük hava girişleri bulunurken, daha ince ve yeniden tasarlanmış LED farlar, araca daha modern bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca yeniden şekillendirilmiş arka tampon ve difüzöre, yeni L şeklindeki arka lambalar eşlik ediyor. Otomobilin dört çıkışlı egzoz sistemi ve 19 inçlik jantları, performans modeli olduğunu ortaya koyuyor.

BMW M5 Competition modeli de ızgaralarında siyah bir kaplamaya sahip. Ayrıca ön çamurluktaki havalandırma girişleri, dış ayna kapakları, arka bagaj spoyleri ve dörtlü egzoz sistemi de siyah renkli sportif tarzda tasarlandı. 2021 BMW M5'in yeni renk seçenekleri arasında Brands Hatch Grey Metallic, Motegi Red Metallic ve Tanzanite Blue II Metallic yer alıyor.

BMW 5 Serisi gibi, 2021 M5'in içi tasarımı da Apple CarPlay ve Android Auto desteği olan 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve bir diğer 12.3 inçlik gösterge ekranı ile geliştirildi. Önceki modelde 10,25 inç ekranlar bulunuyordu. Genişletilmiş Merino Leather koltuklar; Silverstone, Aragon Brown veya siyah renklerinde standart olarak sunuluyor. İç mekan tasarımı, ücretsiz olarak farklı seçeneklerle güncellenebiliyor.

2021 BMW M5, güçlü motoruyla 'performansı' hissettiriyor

Standart BMW M5, 4.4 litrelik çift turbolu V8 motoruyla 600 beygir gücü ve 750 Nm tork üretebiliyor. Bu da, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabilmesini sağlıyor. M5 Competition ise aynı motordan 617 beygir gücü ve 750 Nm tork çıkışı alabiliyor. Bu model, 0'dan 100 km/sa hıza 3.1 saniyede ulaşabiliyor. Her iki model de opsiyonel M Sürücü Paketi ile 250 km/sa veya 305 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Motorda üretilen güç, sekiz vitesli otomatik şanzıman ile M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine gönderiliyor. Yeni BMW M5, standart olarak direksiyon asistanlı şerit takip sistemi, yaya algılayan acil durum fren sistemi, çapraz trafik asistanı ve otomatik uzun far asistanı gibi güvenlik donanımları ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, Driving Assistance Professional paketini de ekstra ücreti ile satın alabilecek.

2021 BMW M5, ABD'de 103.500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 2021 model BMW M5 Competition ise 111.100 dolarlık fiyatla piyasaya sürülecek. Yeni M5 modelleri Ağustos ayında satışa çıkacak.