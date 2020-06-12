Valkyr Productions, 2002 model eski bir BMW M5'i saatte 210 kilometrenin üzerindeki hızlarda pürüzsüz çekim yapabilen bir kamera arabasına dönüştürdü. Aracı profesyonel ekipmanlarla donatan ekip, ‘Bavarian Ranch Hand’ adını verdiği aracın hikâyesini YouTube'da paylaştı.

Valkyr Productions, son on yıldır yüksek hızlarda arabadan arabaya çekim yapabilmek için birçok farklı teçhizat geliştiren bir şirket olarak biliniyor. Saatte 210 kilometrenin üzerindeki hızlarda pürüzsüz çekimler yapabilen eski bir BMW M5 de ekibin geliştirdiği bu araçlardan biri. Dilerseniz gelin eski bir BMW M5’in nasıl yüksek hızlarda çekimler yapabilen bir kamera arabasına dönüştüğüne daha yakından göz atalım.

Ortaya koydukları esere ‘Bavarian Ranch Hand’ adını veren ekip, kamera arabasına dönüştürmek için 2002 model bir BMW e39 M5 seçti. Daha sonrasında bu araç, ARRI Alexa Mini’yi çalıştırmak için kullanılan 3 eksenli bir Flowcine Black Arm ve bir DJI Ronin 2 ile donatıldı. Kullanılan bu profesyonel malzemelerin maliyetinin 30 bin doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ranch Hand, saatte 210 kilometre üzerindeki hızlarda çekim yapabilmek için geliştirildi:

Ranch Hand, saatte 210 kilometre üzerindeki hızlarda arabadan arabaya çekimleri etkin bir şekilde yakalayabilmek için profesyonel ekipmanlarla özel olarak tasarlanmış bir 2002 BMW e39 M5 olarak biliniyor. Valkyr ekibi tarafından binlerce dolar harcanarak geliştirilen BMW e39 M5, McLaren 720S ve Czinger 21C gibi canavarları kovalıyor ve profesyonel çekimlerde kullanılıyor.

Aracın geliştirilme aşamasına dair bilgiler veren Valkyr Films yönetmeni Jeremy Heslup, böyle bir araba projesinin aslında ana planları arasında yer almadığını ve bunun başta yalnızca kâğıt üzerinde tasarlandığını söylüyor. Ranch Hand’in nasıl çalıştığını görmek ve bu benzersiz kamera aracının nasıl ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. Yazımızı noktalamadan önce videoda yer alan tüm çekimlerin trafiğe kapalı yerlerde çekildiğini de hatırlatalım.

BMW e39 M5 – The Bavarian Ranch Hand: