2021 yılında popüler sosyal medya platformu YouTube'un en çok kazanan 10 YouTuberı açıklandı. Listenin başında sevilen içerik üreticisi MrBeast yer aldı.

2 milyara yakın kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan YouTube üzerinden içerik üreten ve videolarını takipçileriyle paylaşan YouTuberlar arasından, 2021 yılında içerikleri sayesinde en çok para kazanan ilk 10’u açıklandı. MrBeast ve Logan Paul gibi hepimizin bildiği isimlerin bulunduğu listede, çoğunuzun daha önce duymadığına emin olduğumuz isimler de yer alıyor.

2021 yılında toplamda yaklaşık olarak 300 milyon dolar (4.032.960.000 TL) kazanan YouTuberlar, bir önceki yıla göre %40 artışla rekor kırdı. YouTuberlar, 2021 yılında her zamankinden daha fazla olan YouTube kanallarındaki görüntülemeleri ve bu videolardan elde ettikleri reklam gelirleri ile birlikte daha önce olduğundan daha fazla kazandı.

İşte YouTube’un en çok kazanan 10 ismi

MrBeast - 54 milyon dolar

88,3 milyon abonesi bulunan MrBeast, çektiği eğlenceli videolarda genelde rastgele insanlara ciddi miktarlarda para ve hediyeler vermesiyle biliniyor. MrBeast, kısa bir süre önce Netflix’in hit dizisi Squid Game’in setini inşa ederek burada yarışmalar düzenlemiş; bu video 204 milyon kez izlenerek büyük ilgi görmüştü.

Jake Paul - 45 milyon dolar

Kardeşi Logan Paul’un Japonya’da bulunan İntihar Orman’nda video çekmesi ve büyük tepki görmesinin ardından gözden düşen Jake Paul, bu yıl geri dönerek listede ikinci sıraya yerleşti. YouTube’ta 20,4 milyon abonesi bulunan Paul, paylaştığı boks ve vlog videoları ile biliniyor.

Markiplier - 38 milyon dolar

31,5 milyon abonesi bulunan Markiplier, YouTube kanalında takipçileriyle eğlenceli oyun ve parodi içerikleri paylaşıyor.

Rhett and Link - 30 milyon dolar

Good Mythical Morning isimli serileriyle tanınan ikilinin kendi kanallarında 4,99 milyon; Good Mythical Morning kanallarında ise 17,4 milyon abonesi bulunuyor.

Unspeakable - 28.5 milyon dolar

4 kanalında toplamda 20 milyonu aşkın abonesi bulunan Unspeakable, Minecraft ve şaka içerikli çılgın videoları ile tanınıyor.

Like Nastya - 28 milyon dolar

Youtube’ta 85,8 milyon abonesi bulunan Like Nastya, Nastya isimli küçük bir çocuk ve ailesinin küçük çocuklara yönelik çektiği eğitici videolar ile biliniyor.

Ryan’s World - 27 milyon dolar

Ryan Kaji isimli küçük bir çocuğun kanalı olan Ryan’s World’ün 31,4 milyon abonesi bulunuyor. Kaji, çocuklara yönelik eğlenceli oyun ve bilimsel içerikli eğitici videoları ile biliniyor.

Dude Perfect - 20 milyon dolar

5 arkadaştan oluşan Dude Perfect, sportif içerikler ile tanınıyor. Kanalın YouTube’ta 57 milyon abonesi bulunmakta.

Logan Paul - 18 milyon dolar

İntihar ormanı hadisesinin ardından sert eleştirilere maruz kalan Logan Paul, bu yıl en çok kazananlar listesine tekrar giriş yaptı. Kardeşi gibi kanalında dövüş videoları ve vloglar paylaşan Logan Paul’un 23,3 milyon abonesi bulunuyor.

Preston Arsement - 16 milyon dolar

Listenin son sırasında, birden fazla kanalı olan Preston Arsement bulunuyor. Toplamda yaklaşık 30 milyon takipçisi bulunan Arsement; oyun, şaka ve challenge videoları ile biliniyor.