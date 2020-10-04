2021 Ford EcoSport Active'in Tanıtılacağı Tarih Duyuruldu

Ford’un Active serisine dahil olacak bir sonraki otomobili, 2021 model Ford EcoSport olacak. Aracın karşımıza ilk çıkışı ise Kasım’da gerçekleşecek.

Bundan birkaç yıl önce, SUV ve crossover olarak adlandırılan araçlar ABD piyasasını ele geçirmişti. Ülkemizde de popüler olan bu araçlara dünyanın dört bir yanından büyük talep geliyordu. Haliyle hemen her araç o segmente kaymaya başlamıştı.

Avrupa’da ise daha küçük, Avrupalı yaşam tarzına daha uygun otomobiller bu değişime direnmeyi başardı. Yine de küçük otomobillerin de birer birer daha büyük kardeşi üretilip piyasaya sürüldü ve bu modeller başarılı da oldu. Ford, kendi markasını taşıyan bu modellerin ismine Active ifadesini eklemeye başladı.

Yeni Active EcoSport olacak

“Çok popüler olan Active serimiz #FordEcoSport’u da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Hatta kalın -EcoSport Active 6 Kasım’da ortaya çıkacak.”

Ford Europe tarafından gönderilen bir Tweet, serinin EcoSport’u da kapsamaya başlayacağını gösteriyor. Gönderide bir de görsel yer alıyor. Görselde turuncu renkli bir EcoSport’un sağ ön yanını görüyoruz. Burada Active plakası göze çarpıyor. Muhtemelen Active yazısının altında da “Go Anywhere” sloganı yer alıyor.

Aracın tanıtımına yalnızca 1 ay gibi kısa bir süre kalmış olsa da EcoSport Active’in özellikleri konusunda henüz aydınlatıldığımızı söylemek mümkün değil. Aracın standart ekipmanlarının, motor özelliklerinin ve paket seçeneklerinin ne olacağı şu anda bilinmiyor.

EcoSport Active’den ne beklemeliyiz?

Öncelikli olarak Ford’un en popüler Active serisi otomobilleri olan Fiesta ve Focus’a baktığımızda, araçların normalden daha yüksek olduğunu görüyoruz. EcoSport hali hazırda yerden epey yüksek olsa da Ford bu konuda bir şeyler planlıyor olabilir. Genel olarak aracı biraz daha büyüterek yükselme farkını orantılı hale getirmeleri mümkün.

Ford açıklamasında ise EcoSport Active’in bazı ekstra yeterlilikler ve sert bir tarz getireceğini söylüyor. Aracın bu özelliklerini ise en geç 6 Kasım’da göreceğiz.