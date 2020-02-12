2021 Hyundai i30 N Line'ın İlk Fotoğrafları Paylaşıldı

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, i30'un sportif versiyonu N Line'dan ilk görüntüleri paylaştı. Yenilenen i30'un N Line versiyonu, daha keskin çizgilere sahip bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Hyundai, Avrupa'da sattığı modelleri yenileme işlemine tam gaz devam ediyor. Yeni nesil i10 ve i20'nin ardından yenilenme sırası artık i30'a geldi. Güney Koreli otomobil üreticisi, önümüzdeki ay 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni i30'u ilk kez N Line versiyonu ile birlikte sergileyecek.

Hyundai, 2021 i30 N Line'dan ilk görüntüleri paylaştı ve otomobilin sportif bir görünümün yanı sıra daha büyük hava girişlerine sahip olan yeniden tasarlanmış bir ön tamponla geleceği kesin olarak belli oldu. LED gündüz farları tampon yerine, çok daha keskin bir görünüme sahip olan farlara entegre edilmiş. Hyundai, i30'un daha sportif görünümünü vurgulamak için ızgarayı da farklı bir örgü deseni ile değiştirdi.

i30 N Line'ın arka tarafından görüntüler paylaşılmadı ancak otomobilin yeniden tasarlanmış stoplara ve daha farklı bir tampona sahip olacağı biliniyor. Tasarımdaki değişikliklerden bir diğeri de 16 ila 18 inç arasında değişen alaşımlı jantlar olacak. Otomobilin iç kısmında ise bilgi-eğlence sistemi için 10.25 inç dokunmatik ekran ile birlikte tamamen dijital bir gösterge paneli yer alacak.

i30 N Line gelecekte yenilenmeye devam edecek ve çift kavramalı otomatik şanzıman alacak. Hyundai, 2021 VW Golf R'nin izinden giderek i30'un dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonlarını da sunmayı düşünüyordu. Ancak Güney Koreli markadan bu konuda henüz ses çıkmadı.