Tasarımıyla Göz Kamaştıran 2021 Nissan Juke'un Türkiye Fiyatı Açıklandı

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Nissan, gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yenilenen Nissan Juke'un Türkiye fiyatını açıkladı. 2021 Nissan Juke, her bütçeye hitap edemese de her zevke uyacak gibi görünüyor.

Japon otomotiv şirketi Nissan’ın Türkiye’deki en popüler otomobillerinden olan Juke, baştan aşağı yenilendi ve yeni 2021 Nissan Juke’un Türkiye fiyatı, gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte açıklandı.

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana 1.5 milyon satış barajını geçmeyi başaran Nissan Juke’un yenilenen versiyonu, LED farlar ve 3D bumerang stoplar ile geliyor. 11 farklı renk seçeneği ile hemen her zevke hitap etmeyi vadeden 2021 Juke, 422 litre gibi oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip.

2021 Nissan Juke

Oval hatların hakim olduğu modern bir iç mekan tasarımına sahip olan 2021 Nissan Juke, sürücülere 7 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı ve 8 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranı sunuyor. 

Türkiye’de biri manuel, dördü otomatik olmak üzere toplam beş farklı donanım paketi ile satışa sunulacak olan 2021 Nissan Juke’un fiyat listesi şu şekilde:

  • Tekna  (Manuel) - 229.900 TL
  • Tekna (Otomatik) - 297.900 TL
  • Platinum (Otomatik) - 317.900 TL
  • Platinum Perso (Otomatik) - 332.900 TL
  • Platinum Premium (Otomatik) - 349.900 TL
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2021 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, “25 bin adetlik satış hedefimiz var” ifadelerini kullanırken; “Türkiye'de satılan her üç araçtan biri SUV. Özellikle B-SUV'da bir büyüme gözleniyor. Nissan olarak SUV segmentinde pozisyonumuzu koruyup elektrikli araçlarla destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

2021 Nissan Juke fotoğrafları

2021 Nissan Juke ğstten

2021 Nissan Juke iç turuncu

2021 Nissan Juke arkadan

2021 Nissan Juke ön üst

2021 Nissan Juke yandan

2021 Nissan Juke iç siyah

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/otomobil/yeni-nissan-juke-turkiyede-turkiye-fiyati-ne-kadar,htlvpP-Clk6v3u9sqYRMKg/WntDHVvk40OzQj45OKlMvg
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