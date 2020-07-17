Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, 20 yıl sonra logosunu değiştirdi. Nissan'ın logo değişikliği altında yatan temel neden, hayatın giderek dijitalleşmesi. Nissan'ın yeni logosu, bu ay itibarıyla fiziksel ve dijital kanallarda görülmeye başlayacak.

Otomobil sektörünün Türkiye'deki önemli isimlerinden bir tanesi olan Nissan, logosunu yenilediğini duyurdu. Yapılan bu açıklamayla birlikte Nissan'ın 20 yıldır kullandığı ve şirketle ilgili bilgi sahibi olan herkesin hafızasında yer alan o logo, tarihin tozlu raflarına kaldırılmış oldu. Nissan'ın yeni logosu, temmuz ayı itibarıyla dijital ve fiziksel kanallarda görülmeye başlayacak.

Nissan'ın 20 yıl sonra logo değişikliğine gitmesinin nedeni aslında son yıllarda pek çok otomobil üreticisinin de logo değiştirmesine neden olan dijitalleşme süreci. Nissan, dijital yaşamın fiziksel yaşam kadar önemli olduğunu düşünüyor. Şirket, işte bu düşünceden yola çıkarak eski logosundan vazgeçti. Nissan'ın yeni logosu, oldukça fark edilebilir bir yapıya sahip.

Nissan'ın marka değişikliği çalışması, yeni alınmış bir karar değil. Öyle ki şirket, 2017 yılından beri zaten bu sürecin içerisindeydi hatta ilk etapta üç boyutlu bir logo düşünüyordu ancak logonun son hali, iki boyutluymuş gibi bir izlenim oluşturuyor. İnce, hafif ve esnek kelimelerinden yola çıkılarak oluşturulmaya başlayan logonun çizimleri "tutkulu ol, yenilikçi ol ve rakip ol" sözcükleriyle yönlendirilmiş.

Nissan'ın yeni logosu Nissan Gelişmiş Tasarım Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tsutomu Matsuo liderliğinde gerçekleşti. Yaptıkları çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Matsuo, şu cümleleri kuruyor: Y'eni Nissan logosu, yol gösterici mesajımızı aktarıyor: Eğer güçlü bir inancınız varsa, güneşe bile nüfuz eder. Nissan’da başarının gücüne olan bu kuvvetli inanç asla değişmedi ve bu, elektrifikasyon, sürücü yardımı ve dijital bağlantısallık konularındaki öncü çabalarımızda görülebilir. Logomuz müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma olan bağlılığımızı göstermek için tüm bunları bir bakışta iletmesi gerekir.'

Nissan'ın yeni logosu için oluşturulan tanıtım videosu ise şöyle