2021 Nissan X-Trail, Yenilenen Tasarımıyla Tanıtıldı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, yenilenen tasarıma sahip 2021 model Nissan X-Trail'i ABD pazarında Rogue SUV adıyla birlikte duyurdu. Mevcut modele göre daha hantal bir görünüme sahip olan araç, küçülen boyutlarına rağmen köşeli hatlar sayesinde olduğundan daha büyük görünüyor.

Nissan, yenilenen tasarıma ve donanıma sahip olan 2021 model X-Trail aracını tanıttı. Yeni X-Trail, mevcut modelde olduğu gibi ABD pazarında Nissan Rogue SUV olarak satışa sunulacak. Pazara özgü ekipman ve donanımların haricinde iki araç büyük ölçüde aynı olacak.

Yenilenen X-Trail, giden modelin nispeten daha atletik görünümü yerine daha geniş, daha dik ve daha hantal bir tasarıma sahip. Görünüşte daha büyük şekle rağmen 2021 model araç, toplam uzunluğu 4641 mm olan üçüncü nesilden 38 mm daha kısa olarak üretildi. Dilerseniz gelin tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen bu aracın özelliklerine daha yakından göz atalım.

2021 Nissan X-Trail ile neler değişti?

Nissan’ın CMF-C/D mimarisinin yenilenmiş versiyonu üzerine inşa edilen X-Trail, tasarım anlamında daha köşeli hatları benimsemiş durumda. Bu köşeli hatlar hâliyle yukarıda da bahsettiğimiz gibi aracın olduğundan daha büyük görünmesini sağlamış. Bu hantal yapıda öne çıkan bir diğer tasarım detayı da mevcut modelden daha kısa ve daha alçak olmasına rağmen 1,54 cm daha fazla diz, 1,77 cm daha fazla baş mesafesi sunması.

Arabanın içine geçtiğimizde burada da bizleri karşılayan panelin yenilendiğini görebiliyoruz. Yeni panelde standart 9 inçlik multimedya ekranı, havalandırma çıkışlarının üzerinde konumlandırılmış. Bu multimedya ekranının ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Kaputun altına gelecek olursak şimdilik Avrupa ve Türkiye’de satılacak modellerin motor seçenekleri net değil. Bu noktada ABD’de satışa sunulacak Rogue SUV modellerinin 181 beygir güç ve 2,5 litre benzinli bir motorla geleceğini biliyoruz. Bu Amerikan formu, ayrıca 245 Nm tork üretiyor.

Yenilenen Nissan X-Trailer’ın Avrupa’da ve ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz net olarak bilinmiyor. Benzer şekilde fiyat konusunda da resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, siz yeni Nissan X-Trailer’ı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.