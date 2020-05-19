Porsche, 2021 model ikonik 911 modelini alışık olduğumuza yakın tasarımıyla duyurdu. Şirketin yıllar önce piyasaya sürdüğü Targa modelinin yenilenmiş versiyonu olan araçlar, 4 ve 4S olarak isimlendiriliyor ve tüketicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Porsche, lüks ve yüksek performansın sembolü desek yeridir. Şirket, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü araçlarla tüketicileri kendisine hayran bırakmayı başarırken, bundan sonrasında da aynı popülariteyi koruyabilmek adına elinden geleni ardına koymayacak gibi görünüyor. Şirket şimdiyse, ikonik araçlarından olan 911'in 2021 model versiyonunu sürücülerle buluşturdu.

Porsche'nin 2021 yılı için tasarladığı 911, şirketin yıllar önce piyasaya sürdüğü "Targa" versiyonunun güncellenmiş hali. Piyasaya sürüldüğü dönemlerde farklı tarzı ve üstü açık yapısıyla kendisine hayran bırakan Targa'lar, 2021 yılında da bundan daha azını sunmuyor. Dilerseniz hemen, 2021 model Porsche 911 Targa'ya daha yakından bakalım.

Karşınızda 2021 model Porsche 911 Targa

Porsche, 2021 model 911 Targa'nın iki farklı versiyonunu tüketicilerle buluşturuyor. Bunlardan ilki 4, ikincisi ise 4S olarak isimlendiriliyor. Versiyonların arasında ise hiçbir görsel fark bulunmuyor. 4 olarak isimlendirilen model 3.0 litrelik turboşarj motoruyla 380 beygir güç üretiyor ve 4.2 saniyede 100 km/sa hıza ulaşıyor. 4S olarak isimlendirilen versiyon ise 450 beygir gücünde ve sadece 3.6 saniye içerisinde 100 km/sa hıza ulaşıyor.

Şirket, önceki nesil Targa'larda çift kavramalı PDK şanzımanı standart haline getirmişti. 2021 model Targa versiyonlarında da bu standardı görüyoruz ancak mühendisler, 4S'te yedi ileri vitesi olan manuel şanzıman kullanılmasına da imkan sunuyorlar. Ayrıca sürücüler, eğer isterse Porsche'nin en yüksek performanslı kiti olan Sport Chrono paketini de tercih edebiliyorlar.

Porsche, 2021 model 911 Targa'yı oluştururken aracı çok daha akıllı bir hale getirmiş. Örneğin Porsche'nin InnoDrive isimli özelliği, navigasyondan alınan verilerle birlikte aracın virajları saatte kaç kilometre ile dönebileceğini hesaplıyor ve bu hesapları bölgedeki hız limitleri ile birleştiriyor. Böylelikle hem güvenli hem de optimize edilmiş hızlarla etkileyici bir deneyim yaşanabiliyor.

Porsche 911 Targa modellerinde yer alan başka bir etkileyici özellik ise "SmartLift" olarak isimlendiriliyor. Bu etkili özellik, garaj girişi ya da yavaşlatıcı bölgeleri GPS verileri üzerinden tespit ederek aynı yere yeniden gelindiğinde aracın ön tarafının kaldırılmasını sağlıyor. Böylelikle sürücüler, ön tamponlarını sürtmemiş yani araçlarına herhangi bir zarar vermemiş olacaklar.