COVID-19 pandemisi, ikinci el otomobil piyasasında talep artışına neden oldu. Bu talep artışı da ister istemez fiyatların yükselmesiyle karşımıza çıktı. Cardata’nın yayınladığı rapora göre Aralık 2019 - Nisan 2020’de fiyatı en çok yükselen 2. el otomobil Honda Civic 1.6 i-VTEC oldu.

Koronavirüs pandemisi, pek çok sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyatların yüksek oranda artmasına neden oldu. Hem firmaların üretim sorunu hem de vergi gibi etkenlerin bir araya gelerek yükselttiği fiyatlar, hızlı bir şekilde ikinci el otomobil fiyatlarına da yansımış görünüyor. Aralık 2019 - Nisan 2020 dönemindeki ikinci el otomobil modellerindeki fiyat artışını araştıran veri şirketi Cardata, en çok fiyat artışının yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC’de olduğunu açıkladı.

İkinci el pazarında fiyatı en çok artan otomobiller

Cardata’nın yaptığı araştırmaya göre 2016 model Honda Civic’i yüzde 23,75’lik fiyat artışıyla 2015 model Fort Focus 1.5 TDCI takip ederken, en çok fiyat artışının yaşandığı 3. otomobil ise yüzde 22,22 artış yaşayan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 oldu. Bu modelleri yüzde 21,96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21,22 fiyat artışıyla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.

Türkiye’de en çok satılan modellerde de artış gözlemlendi

Cardata’nın raporuna göre, Türkiye pazarında çok fazla rağbet gören modellerde de önemli bir fiyat artışı gözlemlendi. Aralık - Nisan döneminde Türkiye’de ikinci el pazarında en çok satan ilk 3 modele baktığımızda yüzde 12 değerlerinde fiyat artışı yaşandığı gözlemlendi. Bu dönemde en çok satan modellerden olan 2015 model Volkswagen Passat, 2017 model Fiat Egea ve 2016 model Volkswagen Passat olmuştu. Bu modeller de sırasıyla yüzde 11,87, yüzde 10,18 ve yüzde 11,03 oranlarında fiyat artışlarıyla karşılaştı.

Fiyatlar yükselmeye devam edecek

Özellikle son dönemde sıfır otomobil üretimindeki aksaklık ve fiyatlarındaki yüksek artış, pek çok müşteriyi ikinci el otomobil pazarına çevirmiş durumda. Pazardaki talep artışının artmasıyla birlikte de fiyatlar yükseldi. Cardata’ya göre, müşteriler 2020’nin Temmuz ayına kadar ikinci el otomobilleri daha fazla talep edecekler. Bu sebeple fiyatların yükselmeye devam edeceği düşünülüyor.

Türkiye’de 2. el pazarında en çok satılan 6 otomobildeki fiyat artışı