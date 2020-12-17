2021'deki Tüm Resmi Tatiller Belli Oldu

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bazı vatandaşlar şimdiden yeni yıldaki resmi tatilleri kontrol etmeye başladı. İşte 2021 yılındaki tüm resmi tatiller.

Modern toplumun gördüğü en zorlu yıllardan biri olarak tarihe geçen 2020’nin sonlarına yaklaşıyoruz ve 2021 için bir yeni yıldan ne kadar umutlu olunabilirse o kadar umutluyuz diyebiliriz. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021’de resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği de belli oldu.

Her yıl olduğu gibi 2021’de de ilk resmi tatil günü 1 Ocak Cuma günü olacak. Yılın ikinci resmi tatil günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram da yine cuma gününe denk gelecek. Yılın üçüncü resmi tatili olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, cumartesi gününe denk gelecek.

2021'de toplam 15 buçuk gün resmi tatil olacak

Dini bayramlardan Ramazan Bayramı, 12-15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak ve çarşamba (yarım), perşembe, cuma ve cumartesi günleri toplamda 3 buçuk gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı ise 19-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak ve pazartesiden cumaya kadar toplamda 4,5 gün resmi tatil olacak.

2021 yılındaki tüm resmi tatiller