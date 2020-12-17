2021'deki Tüm Resmi Tatiller Belli Oldu

Modern toplumun gördüğü en zorlu yıllardan biri olarak tarihe geçen 2020’nin sonlarına yaklaşıyoruz ve 2021 için bir yeni yıldan ne kadar umutlu olunabilirse o kadar umutluyuz diyebiliriz. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2021’de resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği de belli oldu.
Her yıl olduğu gibi 2021’de de ilk resmi tatil günü 1 Ocak Cuma günü olacak. Yılın ikinci resmi tatil günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram da yine cuma gününe denk gelecek. Yılın üçüncü resmi tatili olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, cumartesi gününe denk gelecek.
2021'de toplam 15 buçuk gün resmi tatil olacak
Dini bayramlardan Ramazan Bayramı, 12-15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak ve çarşamba (yarım), perşembe, cuma ve cumartesi günleri toplamda 3 buçuk gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı ise 19-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak ve pazartesiden cumaya kadar toplamda 4,5 gün resmi tatil olacak.
2021 yılındaki tüm resmi tatiller
- Yılbaşı - 1 Ocak Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram - 23 Nisan Cuma
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cumartesi
- Ramazan Bayramı - 12-15 Mayıs Çarşamba(yarım)-Cumartesi
- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs Çarşamba
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz Perşembe
- Kurban Bayramı - 19-23 Temmuz Pazartesi(yarım)-Cuma
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 28-29 Ekim Perşembe(yarım)-Cuma