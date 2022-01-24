Sıfır Otomobil Satışları Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırıldı

2021'de Türkiye'de yapılan sıfır otomobil satışları ile diğer Avrupa ülkelerindeki sıfır otomobil satışları kıyaslandı. Yapılan kıyaslama, Türkiye için hem iyi hem de kötü sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye'de otomobil satışları, geçtiğimiz yıl pek de istendiği gibi değildi. Zira pazarda gözle görülür bir daralma oldu. Bunun nedeni bir yandan artan döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, diğer yandan pandemi koşulları nedeniyle patlak veren çip kriziydi. Yapılan son araştırmalarsa Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki sıfır otomobil satış rakamları arasında nasıl bir fark olduğunu ortaya koydu. Türkiye olarak Avrupa için iyi durumda olsak da genele baktığımızda, ne yazık ki istenen düzeyde değiliz.

2021'de Türkiye'de satılan sıfır model otomobil sayısı 561 bin olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Türkiye'yi Avrupa'da 6. sıraya yerleştirdi. Avrupa'daki alım gücü yüksekliğine baktığımızda, bunun hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu rakamı ülkeler nüfusuna göre oranlayan uzmanlar, Türkiye'de sıfır araç sahibi olan kişi sayısının nüfusa oranının çok düşük olduğunu ortaya koydu. Zira Avrupa'daki 31 ülke arasında, nüfusa düşen sıfır otomobil sayısında sondan 3. sıradayız.

Her 1000 kişiden sadece 6'sı sıfır otomobil alabildi

EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan verileri servis eden Gazeteci Emreözpeynirci'ye göre 2021'de Türkiye'deki her 1000 kişiden yalnızca 6,76 tanesi sıfır otomobil satın alabildi. Bu oran, Avrupa genelinde 22,24 olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan raporu değerlendiren EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, bu rakamların alım gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Peki Avrupa'daki durum nasıl? Hangi Avrupa ülkeleri, 2021'de daha fazla sıfır araç satışı yapabildi?

2021'de 1000 kişiye en çok sıfır araç satışı yapılan Avrupa ülkeleri:

Lüksemburg: 70,88

70,88 İzlanda: 34,94

34,94 Belçika: 33,29

33,29 Norveç: 32,84

32,84 Danimarka: 31,89

31,89 Almanya: 31,54

31,54 İsveç: 29,16

29,16 İsviçre: 27,79

27,79 Avusturya: 26,93

26,93 Slovenya: 25,77

Türkiye, 31 ülkenin yer aldığı listenin 29. sırasında yer alıyor. Türkiye'nin hemen altında, 6,29'luk satın alma oranı ile Romanya, 3,53'lük satın alma oranı ile de Bulgaristan yer alıyor. Türkiye'nin hemen üzerinde ise 7,52'yle Letonya, 9,43'le Yunanistan, 11,07 ile de Hırvatistan bulunuyor.

Açıklanan veriler arasında 1000 kişiye düşen otomobil sayıları da yer alıyor. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de 1000 kişiye düşen otomobil sayısı yalnızca 161. Bu rakam, Avrupa genelinde 569 adet olarak kayıtlara geçmiş durumda. 1000 kişiye en çok sayıda arabanın düştüğü Avrupa ülkesi ise Almanya. Almanya'da 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 575...