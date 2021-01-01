2021 Yılı Trafik Cezaları Açıklandı: Yüzde 9,11 Zam Geldi

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2021 yılında uygulanacak trafik cezaları tarifesi belli oldu. Yeni yıl ile birlikte scooter ve elektrikli bisikletler de kendi yollarından gitmemeleri halinde ceza alacaklar.

Yeni yıl ile birlikte yeni zamlar da hayatımıza girdi. Trafik cezaları, 2021 yılının ilk günü ile birlikte yüzde 9,11 zamlandı. Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 113 TL ceza ile 2021 yılının en hafif trafik cezasına neden olurken; İşletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar, 35 bin 699 TL ile en yüksek trafik cezasını alacaklar.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay mecliste kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişikliğe gidilmiş ve “Bisiklet Yolu”, ilk kez resmi olarak bir kanunda tanımlanmıştı. Bu nedenle 2021 itibarıyla özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren ya da aşırı yük ve ikinci yolcu taşayın bisiklet ve scooterlara da 314 TL ceza kesilecek.

trafik cezası

2021 yılı trafik cezaları şu şekilde olacak:

  • 122 TL
    Ruhsat bulundurmama
    Plakayı farklı yere takma
  • 144 TL
    Emniyet kemeri takmama
    Park ve duraklama yasaklarına uymama
    Kavşaklarda geçiş hakkına uymama
    Kask takmama
    Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleme
  • 288 TL
    Engelli parkını zaptetme
  • 314 TL
    Seyir halinde cep telefonu kullanma
    Kırmızı ışıkta geçme
    Hız limitini yüzde 30 aşma
    Muayene yaptırmama
  • 446 TL
    Korsan taksi tercih eden yolcuya
  • 543 TL
    Geçersiz ehliyetle araç kullanma
  • 551 TL
    Plakanın şekliyle oynama
  • 607 TL
    Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıma
  • 652 TL
    Yayaya öncelik vermeme
  • 835 TL
    Kış lastiği kuralına uymama
  • 1339 TL
    Alkollü araç kullanma
    Araca çakar takma
    Hız limitini yüzde 50 aşma
  • 1339 – 6700 TL
    Korsan yolcu taşıma
  • 1679 TL
    İkinci kez alkollü yakalanma
  • 2270 TL
    Tescilli aracı plakasız kullanma
  • 2698 TL
    Ehliyetsiz araç kullanma
  • 6700 TL
    Araçla keyfi spin atma, drift yapma
  • 6909 TL
    Uyuşturucu alarak araç kullanma
  • 300 – 369TL
    Araç yükleme kurallarına uymama
Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/2021de-trafik-cezalari-el-yakacak-6192674/
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