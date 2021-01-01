Yeni yıl ile birlikte yeni zamlar da hayatımıza girdi. Trafik cezaları, 2021 yılının ilk günü ile birlikte yüzde 9,11 zamlandı. Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 113 TL ceza ile 2021 yılının en hafif trafik cezasına neden olurken; İşletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar, 35 bin 699 TL ile en yüksek trafik cezasını alacaklar.
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay mecliste kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişikliğe gidilmiş ve “Bisiklet Yolu”, ilk kez resmi olarak bir kanunda tanımlanmıştı. Bu nedenle 2021 itibarıyla özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren ya da aşırı yük ve ikinci yolcu taşayın bisiklet ve scooterlara da 314 TL ceza kesilecek.
2021 yılı trafik cezaları şu şekilde olacak:
- 122 TL
Ruhsat bulundurmama
Plakayı farklı yere takma
- 144 TL
Emniyet kemeri takmama
Park ve duraklama yasaklarına uymama
Kavşaklarda geçiş hakkına uymama
Kask takmama
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleme
- 288 TL
Engelli parkını zaptetme
- 314 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma
Kırmızı ışıkta geçme
Hız limitini yüzde 30 aşma
Muayene yaptırmama
- 446 TL
Korsan taksi tercih eden yolcuya
- 543 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullanma
- 551 TL
Plakanın şekliyle oynama
- 607 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıma
- 652 TL
Yayaya öncelik vermeme
- 835 TL
Kış lastiği kuralına uymama
- 1339 TL
Alkollü araç kullanma
Araca çakar takma
Hız limitini yüzde 50 aşma
- 1339 – 6700 TL
Korsan yolcu taşıma
- 1679 TL
İkinci kez alkollü yakalanma
- 2270 TL
Tescilli aracı plakasız kullanma
- 2698 TL
Ehliyetsiz araç kullanma
- 6700 TL
Araçla keyfi spin atma, drift yapma
- 6909 TL
Uyuşturucu alarak araç kullanma
- 300 – 369TL
Araç yükleme kurallarına uymama