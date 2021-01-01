2021 yılında uygulanacak trafik cezaları tarifesi belli oldu. Yeni yıl ile birlikte scooter ve elektrikli bisikletler de kendi yollarından gitmemeleri halinde ceza alacaklar.

Yeni yıl ile birlikte yeni zamlar da hayatımıza girdi. Trafik cezaları, 2021 yılının ilk günü ile birlikte yüzde 9,11 zamlandı. Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, 113 TL ceza ile 2021 yılının en hafif trafik cezasına neden olurken; İşletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar, 35 bin 699 TL ile en yüksek trafik cezasını alacaklar.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay mecliste kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişikliğe gidilmiş ve “Bisiklet Yolu”, ilk kez resmi olarak bir kanunda tanımlanmıştı. Bu nedenle 2021 itibarıyla özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren ya da aşırı yük ve ikinci yolcu taşayın bisiklet ve scooterlara da 314 TL ceza kesilecek.

2021 yılı trafik cezaları şu şekilde olacak: