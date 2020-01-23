Türk televizyon tarihine damga vurmuş yerli diziler artık bir tık uzağımızda. Eskimeyen yerli dizilerin tüm bölümleri resmi Youtube kanalları aracılığıyla yayınlanıyor. Sizin için o dizilerden bazılarını bir araya getirdik

Günümüzde dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan televizyon dizilerine kolayca ulaşabiliyor ve başka kültürlerin yapımlarını izleme şansı yakalıyoruz. Örnek vermek gerekirse, Kore dizilerini online dizi izleme siteleri üzerinden izleyen milyonlarca insan var. Böylece daha önce hiç alışık olmadığımız bir kültürün içinde bulabiliyoruz kendimizi. Fakat tüm bu dizilere rahat ulaşım devrinde, gönlümüz hala çocukluğumuzda izlediğimiz o sıcak, samimi dizilerde...

Pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik döneminde Türk televizyonlarında var olan yerli dizi kültürü, hepimizin gönlünde unutulmaz bir yer edindi. Eskiden televizyon başında tekrarı çıksın diye beklediğimiz yerli diziler, artık tek tık uzağımızda. Eski yerli dizi yapımcılarının pek çoğu var olan tüm bölümleri resmi Youtube kanallarında yayınlıyorlar. Sizin için 20 unutulmaz Türk dizisini ve yayınlandıkları Youtube kanallarını listeledik.

Artık online dizi gibi izlenebilen efsane 20 yerli dizi:

Avrupa Yakası,

Bizimkiler,

Mahallenin Muhtarları,

Süper Baba,

Bir Demet Tiyatro,

Kaygısızlar,

Çiçek Taksi,

Çılgın Bediş,

Sıdıka,

Çarli,

Ruhsar,

İkinci Bahar,

Deli Yürek,

Yılan Hikayesi,

Ayrılsak da Beraberiz,

Evdeki Yabancı,

7 Numara,

Koçum Benim,

Hayat Bilgisi,

Ekmek Teknesi,

BONUS.

Avrupa Yakası:

Yayın Tarihi: 2004 - 2009

Oyuncular: Gülse Birsen, Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Hümeyra, Ata Demirer...

Avrupa Yakası Tüm Bölümler

İki yıl gibi kısa bir süre yayınlanmasına rağmen Türk yerli dizi tarihinde unutulmazlar arasında yerini almıştır. Türk yerli dizi kültürünü başlatan dizi olarak anılan Perihan Abla dizisi, sıcak ve samimi bile mahallede kardeşlerine bakmaya çalışan Perihan Abla ve ona aşık olan Şakir karakterleri ekseninde toplumsal konular işlemiştir.

Bizimkiler

Yayın Tarihi: 1989 - 2002

Oyuncular: Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan

Bizimkiler Tüm Bölümler

Türk televizyon tarihinde en uzun süren yerli dizilerden bir tanesidir. Tam 13 yıl boyunca, kesintisiz olarak seyirciyle buluşmuştur Bizimkiler dizisi. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve diğer apartman sakinleriyle yaşadıkları olayları konu almıştır. Diziye, yayınlandığı süre boyunca pek çok yeni karakter de eklenmiş ve hikaye genişlemiştir.

Mahallenin Muhtarları

Yayın Tarihi: 1992 - 2002

Oyuncular: Aydan Burhan, Erkan Can, Cihat Tamer

Mahallenin Muhtarları Tüm Bölümler

Türk televizyonlarında yayınlanan en uzun soluklu dizilerden bir tanesi olan Mahallenin Muhtarları, yayınlandığı süre boyunca birçok kanal, yönetmen ve oyuncu değiştirmiştir ama senaryosu her zaman usta senarist Kandemir Konduk tarafından kaleme alınmıştır. Aynı dönem yayınlanan dizilerin pek çoğunda olduğu gibi Mahallenin Muhtarları dizisi de sıcak ve samimi bir mahallede yaşayan insanların hayatlarından hikayeleri konu almıştır.

Süper Baba

Yayın Tarihi: 1993 - 1997

Oyuncular: Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Sevinç Erbulak

Süper Baba Tüm Bölümler

Yayınlandığı süre boyunca tüm izleyicileri televizyon başına kilitleyen, en başarılı yerli dizilerden bir tanesidir Süper Baba. Bugün bile pek çok kişi dizinin jenerik müziğine hayran kalmaktadır. Boşanmış bir babanın üç çocuğuna bakma hikayesini konu alan dizi, başrol Fiko’nun aşklarını ve arkadaşlıklarını büyük bir samimiyetle seyirciye anlatmıştır.

Bir Demet Tiyatro

Yayın Tarihi: 1995 - 2007

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer

Bir Demet Tiyatro Tüm Bölümler

Türkiye’nin ilk seyircili sitcomu olma özelliğini taşıyan Bir Demet Tiyatro, farklı kanallarda ve farklı tarihlerde olmak üzere pek çok kez Türk seyircisiyle buluşmuştur. Dizinin bu kadar sevilmesinin en büyük nedeni, hem komediyi hem de duygusallığı barındıran hikayeler yansıtmasıdır. Türkiye’nin orta sınıf bir ailesi üzerinden toplumsal ve bireysel hikayeleri, Mükremin ve Lütfiye gibi sevilen karakterlerle anlatılmıştır seyirciye.

Kaygısızlar

Yayın Tarihi: 1994 - 1998

Oyuncular: Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda

Kaygısızlar Tüm Bölümler

Türk televizyon tarihinin en başarılı komedi dizileri arasında kabul edilen Kaygısızlar, klasik bir “köyden indim şehre” hikayesini konu alıyor. Üç karısı ve 36 tane çocuğu olan Memnun Kaygısız karakteri, asker arkadaşı İsmail’in yanına, İstanbul’a gelir. En az soyadı kadar kaygısız bir insan olan Memnun ve ailesi, İstanbul’da pek çok absürd olayın içine düşerler.

Çiçek Taksi

Yayın Tarihi: 1995 - 2003

Oyuncular: Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Ümit Yesin

Çiçek Taksi Tüm Bölümler

Atv ve TRT gibi kanallarda yayınlanan Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden bir tanesi. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği Çiçek Taksi’de, yayın hayatında boyunca pek çok usta oyuncu rol almıştır. Bir taksi durağında çalışan taksiciler ve onların ailelerinin hikayelerini konu alan dizi, aynı zamanda ülkenin sosyal ve ekonomik olaylarını da seyirciye yansıtmayı başarmıştır.

Çılgın Bediş

Yayın Tarihi: 1996 - 2001

Oyuncular: Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen

Çılgın Bediş Tüm Bölümler

Usta karikatürist Özden Öğrük tarafından uzun yıllar boyunca Gırgır dergisinde çizilen çizgi öykü Çılgın Bediş’İn televizyon uyarlamasıdır. Türkiye’nin ilk gençlik dizilerinden biri olan Çılgın Bediş, liseli bir grup arkadaşın başından geçen eğlenceli olayları konu almaktadır. Yayınlandığı süre boyunca dizide pek çok usta oyuncu rol almıştır.

Sıdıka

Yayın Tarihi: 1993 - 2003

Oyuncular: Hasibe Eren, Füsun Demirel, Ali Erkazan

Sıdıka Tüm Bölümler

İstanbul’un bir kenar mahallesinde yaşayan, sıradan bir ev kızı gibi görünmektedir ama aslında Sıdıka karakteri, zengin bir hayal gücüne sahip ve kendini geliştirmiş bir kızdır. Zaten dizinin tüm hikayesi de bu absürd birleşim üzerine kurgulanmıştır. Uzun yıllar televizyon ekranlarında gördüğümüz Sıdıka, dizide geçen olaylarda kadın - erkek ilişkileri, aile sorunları ve ülkemizde genç bir kadın olmak üzerine pek çok konu üzerine değinmiştir.

Çarli

Yayın Tarihi: 1998 - 1999

Oyuncular: Çarli, Ercan Diler, Berrin Arısoy

Çarli Tüm Bölümler

Sanal ailesi kendi halinde yaşayan insanlar oluşan, sıradan bir Türk ailesidir. Ta ki, evin reisi Talat Sanal’ın Amerika’da yaşayan amcası bir vasiyet bırakana kadar. Bu vasiyet normal bir insandan daha insani davranışları olan bir maymundur. Doksanların en absürd dizilerinden biri olan Çarli, yayınlandığı süre boyunca rating rekorları kırmış ve ülkemizde bir hayvanın başrolünde oynadığı ender yapımlardan biri olmuştur.

Ruhsar

Yayın Tarihi: 1998 - 2001

Oyuncular: Hande Ataizi, Cem Davran, Göksel Kortay

Ruhsar Tüm Bölümler

Türk televizyon tarihinin en fantastik yapımların biri olarak kabul ediliyor Ruhsar dizisi. Dizide, Mazhar ve Ruhsar karakterleri evlendikten bir süre sonra Ruhsar hayatını kaybediyor. Bu durum normal yerli diziler için bir final olması gerekirken, Ruhsar dizisi için hikayenin başlangıcı oluyor. Yayınlandığı süre boyunca güzel hayalet Ruhsar’ın insanların dünyasıyla, ahiretle ve özellikle kocası Mazhar ile olan ilişkisini izledik.

İkinci Bahar

Yayın Tarihi: 1998 - 2001

Oyuncular: Türkân Şoray, Şener Şen, Tarık Papuççuoğlu

İkinci Bahar Tüm Bölümler

Birbirinden yetenekli ve usta oyuncuların rol aldığı İkinci Bahar dizisi, aynı zamanda pek çok genç oyuncunun da kendini ispatladığı ve tanınmaya başladığı bir yapım olmuştur. Ali Haydar usta çocuklarını babasız büyüten bir kebap ustası, Hanım ise tıpkı Ali Haydar usta gibi çocuklarına hem anne hem de baba olmaya çalışan, güçlü bir kadındır. Karakterlerimiz, dizide önce birbirlerini sonra da aşkı bularak ömürlerinin ikinci baharını yaşamaya başlarlar.

Deli Yürek

Yayın Tarihi: 1999 - 2002

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Melda Bekcan

Deli Yürek Tüm Bölümler

Yayınlandığı dönemde Türkiye’nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Deli Yürek dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun yıldızının parladığı dizi olmuştur. Aksiyon ve duygusal sahnelerinin yanı sıra politik bir dizi olması da, yapımın seyirci tarafından sevilmesinin nedenlerinden biridir. Mafya, devlet ve terör örgütü arasındaki ilişkilerin işlendiği dizide, Yusuf Miroğlu karakteri tüm bu olayların içinde, kilit adam konuma gelmiştir.

Yılan Hikayesi

Yayın Tarihi: 1999 - 2002

Oyuncular: Memet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Çetin Tekindor

Üvey Baba Tüm Bölümler

Her bölümünde ortalama 1,4 kilogram jölenin kullanıldığı Yılan Hikayesi, neredeyse bütün karakterleriyle unutulmazlar arasına girdi. Hatta bu dizinin kötüleri, başrolünden bile daha çok hikâyeye sahipti. Çetin Tekindor'un Kral karakteri, Kürşat ve adamlarının kurduğu Pokemon'dan sonraki en etkili Roket Takımı da cabası. Jenerik müziği ise hâlâ kulaklarda. Ağlamıyoruz, gözümüze jöle kaçtı...

Ayrılsak da Beraberiz

Yayın Tarihi: 1999 - 2004

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Janset, Necmi Yapıcı

Ayrılsak da Beraberiz Tüm Bölümler

Türk yapımı en başarılı sitcomlarından biri olarak kabul ediliyor. Ayrılsak da Beraberiz, Teoman ve Berna çiftinin trajik boşanma sonrası yaşadıkları trajikomik olayları konu ediniyor. Boşanma sonrasında oturdukları evi kimin alacağına karar veremeyen çiftin evi bir paravanla ortadan iki ayırması fakat birbirlerinden bir türlü ayrılamıyor oluşları, yan karakterlerin başarılı oyunculuklarıyla da eğlenceli bir hikayeye dönüşüyor.

Evdeki Yabancı

Yayın Tarihi: 2000

Oyuncular: Berna Laçin, Tardu Flordun, Oya Aydoğan

Evdeki Yabancı Tüm Bölümler

Ailesinden uzak, İstanbul’dan yaşayan Aslı, ev arkadaşının da evin masraflarını karşılayamayacağını söyleyerek evi terk etmesi üzerine nişanlısına sığınır. Fakat nişanlısı da evli çıkınca, Aslı ne yapacağını bilemez bir halde evin yarısına sahip olduğunu söyleyerek bir anda ortaya çıkan Eren’i hem evine alır hem de ailesine nişanlısı olarak tanıtır. Evdeki Yabancı, bu beklenmedik olaylar üzerine tasarlanmış, aşk ve eğlecen dolu bir hikayeye sahiptir.

7 Numara

Yayın Tarihi: 2000 - 2003

Oyuncular: Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Tuba Erdem

7 Numara Tüm Bölümler

TRT’de yayınlanan 7 Numara dizisi insanların içini ısıtan, sıcak bir komedi dizisidir. Vahit ve Zeliha çiftinin eski ve büyük evlerine 4 kız öğrenci taşınır ve Zeliha’nın akrabası olan 3 erkek de köyden okumaya ve iş bulmaya gelirler. Bu birbiriyle alakası olmayan kalabalık grup aynı evi paylaşmaya başlar. İlk zamanlarda çıkan sıkıntılar daha sonra dostluk, samimiyet ve aşk dolu eğlenceli bir hikayeye dönüşür.

Koçum Benim

Yayın Tarihi: 2002 - 2004

Oyuncular: Tarık Akan, Nehir Erdoğan, Engin Altan Düzyatan

Yeditepe İstanbul Tüm Bölümler

Tarık Akan'ın gönlümüzde tüm zamanların en iyi basketbol antrenörü olmasını sağlayan bu dizide, bir lisenin basketbol takımında yaşananlar anlatılıyor. Herhalde son dönemde yayınlanan gençlik dizilerini düşününce bir daha asla Koçum Benim gibisinin gelmeyeceğini anlamak zor değil. Dizide yer alan pek çok isim günümüzün gözde oyuncuları arasında.

Hayat Bilgisi

Yayın Tarihi: 2003 - 2006

Oyuncular: Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Tarık Papuççuoğlu

Hayat Bilgisi Tüm Bölümler

Sanıyoruz ki olay lise komedisi olduğunda Hababam Sınıfı'ndan sonra akla ilk gelen Hayat Bilgisi'dir. Gönüllere işleyen vefakar öğretmen karakterleri arasında da Mahmut Hoca 1, Afet Hoca 2'dir. Hoca da camidedir... Hayat Bilgisi'nden sonra pek çok lise komedisi denendi ama hiçbirisi, onun kadar sevilmedi.

Ekmek Teknesi

Yayın Tarihi: 2002 - 2005

Oyuncular: Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Kadir Çöpdemir

Ekmek Teknesi Tüm Bölümler

Birbirinden usta oyuncuların rol aldığı dizi, eski mahalle kültürünün samimiyeti içerisinde aşk, dostluk ve aile bağlarıyla dolu bir hikayeye sahiptir. Ekmek Teknesi bugün hatırladığımız slogan replikler ve etkileyici hikayeler ile buluşturdu seyirciyi. Beş kız çocuk babası ekmek ustası Nusret, hem kızlarına hem de tüm mahalleye babalık yapan, bilge bir kişidir. Her bölümde farklı bir olay yaşayan mahalleli, aralarındaki dayanışma ve Nusret Baba sayesinde, tüm olaylardan alınlarının akıyla çıkarlar.

BONUS: Kurtlar Vadisi (1-97)

Yayın Tarihi: 2003 - 2007

Oyuncular: Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Tüm Bölümler

Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden oldu. 2016'da tamamen yayın hayatı bitene dek, kemik kitlesini kaybetmişti. Dizinin yıllar boyunca yürümesini sağlayan asıl hikâyesi ise 97. bölüme kadar sürmüştü. Hatırlayanlarınız vardır :)

Geçmişin nostaljisini, bugünün teknolojisinin rahatlığında izlemek isteyenler için 20 unutulmaz Türk dizisini listeledik. Online dizi izleme siteleriyle uğraşmadan, Youtube kanalları üzerinden dilediğiniz zaman bu efsane yerli dizileri izleyebilirsiniz. Listenin dışında, sizin de unutamadığınız bir yerli dizi varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın.