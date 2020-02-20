Yeni Volkswagen Caddy, Resmi Tanıtımından Önce Ortaya Çıktı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni aracı Caddy'nin görüntüleri resmi tanıtımından önce Alman medyasında yayınlandı. Otomobilin tüm tasarım detayları ortaya çıkmazken ön ve arka kısımdaki yenilikler dikkat çekiyor.

Bir süredir hakkında birçok söylenti çıkan ve yalnızca fotoğraflarını gördüğümüz Volkswagen Caddy'nin yeni görüntüleri, Alman medyası tarafından yayınlandı. Resmi tanıtımdan önce yayınlanan görüntülerde, tüm tasarım ayrıntıları yer almazken ön ve arka kısımlardaki tasarım yenilikleri göze çarpıyor.

Auto Motor und Sport isimli medyada sergilenen fotoğraflarda, aracın ön ve arka profilden fotoğrafları yer alıyor. Aracın ön panelinde Volkswagen'in elektrikli otomobil ailesi I.D.'yi andıran far ve tampon tasarımı dikkat çekerken en büyük değişim arka tarafta yer alıyor. Aracın arka stop lambaları c sütunu boyunca uzanıyor ve Volkswagen logosu da arka camda bulunuyor. Bu tasarım, Arteon'la başlayıp Golf ve Passat serisinde devam eden logo tasarımının Caddy'de de sürdüğünü gösteriyor.

İşte yeni Caddy'den ilk görüntüler:

Caddy'nin tasarımında yer alan diğer yeniliklerden biri de bagaj kapağı boyunca uzanan krom parça. Tabii ki ön ve arkadaki farların LED olduğu da gözlerden kaçmıyor. Caddy'nin, Volkswagen'in diğer binek modelleriyle bir diğer benzerliği de platformu. 2012'den beri binek modellerde kullanılan modüler platform MQB'ye Caddy'de de yer veriliyor. Bu sayede yeni Golf'teki yarı hibrit güç seçenekleri de kullanılabilecek.

Yeni Volkswagen Caddy'nin diğer detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Caddy'deki tasarım farklılıklarının, yeni Transporter'da da ortaya çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

2003 yılından bu yana piyasada olan mevcut Volkswagen Caddy, biri 2010'da ve 2015'te biri olmak üzere iki büyük değişiklik geçirmişti, ancak buna rağmen Golf V ve birinci nesil Touran'ın platform bileşenlerini kullanmaya devam ediyordu. Alman markanın popüler ticari aracının, dördüncü nesil model geldiğinde MQB modüler mimarisine geçeceği söyleniyordu.

Yeni Caddy’nin Alman markanın MQB modüler mimarisine geçecek olması, başlı başına önemli bir gelişme. 2020 model Cady'nin aynı zamanda hibrit motor sistemini kullanacağı da açıklanmıştı.