PS5, Amazon Türkiye'de Ön Siparişe Açılır Açılmaz Tükendi

Amazon Türkiye, sabırsız oyunseverler için PlayStation 5'i şimdiden ön siparişe açtı ancak ön siparişe açılan birimler kısa sürede tükendi. Bu sayede PlayStation 5, daha piyasaya çıkmadan çok satanlar listesinin zirvesine oturdu.

Sony, PlayStation 5’in Türkiye fiyatını geçtiğimiz ay nihayet açıklamış ve kimi oyunseverleri memnun ederken kimilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. PS5 Türkiye fiyatına karışık tepkiler gelmesi, oyun konsoluna olan ilginin nasıl olacağının daha da fazla merak edilmesine yol açmıştı.

Sony’nin açıklamalarına göre PlayStation 5, ülkemizde 19 Kasım itibarıyla oyunseverlerle buluşacak. Ancak Amazon Türkiye, sabırsız oyunseverler için PS5’i ön siparişe açmış durumda. Yeni kısa süre önceye kadar açmış durumdaydı. Zira an itibarıyla Amazon Türkiye’nin PlayStation 5 sayfasına baktığımızda “Şu anda mevcut değil.” uyarısı ile karşılaşıyoruz.

Amazon, sabırsız oyunseverler için PlayStation 5'i ön siparişe açtı

Amazon Türkiye’nin “Çok Satanlar” sayfasının “Video Oyunu ve Konsol” kategorisine girdiğimizde PlayStation 5’in birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bu da bize, PlayStation 5’in tartışmalı fiyatına rağmen oyunseverlerin ilgisinden mahrum kalmayacağını gösteriyor.

PlayStation 5, daha piyasaya çıkmadan Amazon Türkiye'de stoklar tükendi(!)