Araştırma şirketi Gartner, akıllı telefon sektörünün 2021 yılında neler yaşayacağına dair çalışmasını tamamladı. Yapılan araştırmaya göre akıllı telefon satışları, 2021 yılında yeniden toparlanacak. Bu yıl yüzde 11,4 büyüme olacağını şirket, 1,5 milyar akıllı telefon satışı gerçekleşeceğini öngörüyor.

Küresel bir araştırma ve danışmanlık firması olan Gartner, akıllı telefonlarla ilgili yaptığı yeni bir araştırmanın sonucu paylaştı. Şirket tarafından yapılan araştırmaya göre 2021 yılı, akıllı telefon satışlarının toparlandığı bir yıl olacak. Bu yıl boyunca 1,5 milyar adet telefon satılacağını söyleyen Gartner, böylelikle satışların yüzde 11,4 oranında artacağını ifade ediyor.

Şirkete göre 2020 yılında yaşanan pandemi ve pandeminin yol açtığı tedarik sıkıntısı, tüketicilerin akıllı telefon harcamalarını düşürdü. Sürecin yavaş yavaş geride kaldığını belirten Gartner, 5G destekli telefon sayısında yaşanan artış ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi, tüketicilerin akıllı telefon almaya teşvik edecek. İşte bu da 2021 yılındaki telefon satış miktarının, 2019 yılındakine yeniden ulaşmasını sağlamış olacak.

Araştırmaya göre en çok da Çinli tüketiciler telefon alacak

Yapılan araştırma, Çinli teknoloji tutkunlarının dört gözle yeni bir telefon almayı beklediğini gösteriyor. Gartner tarafından yapılan açıklamalara göre bu yıl, Çin anakarası üzerinde 410 milyon civarı akıllı telefon satılacak. Bu satış miktarını ise Pasifik ülkeleri takip edecek. Bölgedeki satış miktarının 365 milyondan fazla olacağını ifade eden Gartner, Kuzey Amerika'da 151 milyon, Batı Avrupa'da 143 milyon, Latin Amerika'da ise 135 milyon civarı telefon satışı gerçekleşeceğini söylüyor.

2021 yılı 5G telefonların yılı olacak

Gartner tarafından yapılan araştırma, 2021 yılında 540 milyon civarında 5G destekli telefon satışı gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki 2021 yılında satın alınacak her 100 akıllı telefondan 35 tanesi, 5G destekli olacak. Özellikle de Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore'deki tüketiciler, artık standart hale gelen 5G destekli modelleri tercih edecek. Bugün piyasaya baktığımızda 200 dolardan başlayan 5G'li telefonlara ulaşmanın mümkün olduğunu düşünecek olursak, oranın yükselmesinin kimseyi şaşırtmayacağı sugötürmez bir gerçek.