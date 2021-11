2021 Yılının ‘En İyi Tarihi Fotoğrafları’ Seçildi

2022 yılına girmemize yaklaşık bir ay kalmışken bu yıl çekilen ve insanlık tarihinden önemli anları yansıtan en iyi fotoğraflar seçildi. Zamanın akışını en iyi şekilde yansıtan bu büyüleyici fotoğraflar, içinde bulunduğumuz anı daha farklı düşünmemizi sağlıyor adeta.

2021 yılını geride bırakmadan önce fotoğrafçılık ödülleri de sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu hafta ‘2021’in en iyi doğa manzarası fotoğrafları’ açıklanmıştı. İçinde yaşadığımız dünyanın doğal güzelliklerinin en güzel biçimde aktarıldığı bu fotoğraflar, bakanların da nefesini kesmişti.

Bugün, 2021 yılının fotoğrafçılık ödüllerine bir yenisi daha eklendi. ‘Historic Photographer of the Year’ olarak adlandırılan ödüller, insanlık tarihinin önemli parçaları olan yapıların büyüleyici görüntülerini paylaşıyor. Birbirinden farklı yerlere ait fotoğrafların her biri adeta başka gezegenlere aitmiş ya da bir filmin içinden çıkmış gibi görünüyor. Gelin 2021 yılının nefes kesen karelerine bir göz atalım.

Genel kategoride kazanan: Steve Liddiard

Steve Liddiard, Galler’in güneykinde Gower Yarımadası’nda yer alan Whiteford Deniz Feneri fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Juliann Elliott

Elliott’un ödüle layık görülen Shah-i Zinda fotoğrafı, Özbekistan’ın kuzeydoğusunda Semerkant’ta yer alan nekropolden bir kareyi yansıtıyor.

Adam Burton

Adam Burton, İngiltere’deki Glastonbury Tor adlı tepede yer alan St. Michael’s Tower fotoğrafıyla ‘yılın fotoğrafı’ ödüllerinden birini almayı başardı.

Guy Sargent

HMS Belfast adlı savaş gemisi, 1938 yılında hizmet vermeye başlamış ve 1970’li yıllarda emekliye ayrılmıştır. Guy Sargent, şu anda Londra’daki Thames Nehri üzerinde müze olarak kullanılan geminin fotoğrafıyla ödüle layık görülen isimlerden biri oldu.

Mary Payne

Mary Payne, 600 yıllık bir tarihe sahip olan İngiltere’nin Leicester Guildhall adlı bınanın fotoğrafıyla ödüle erişen isimlerden biri.

Yevhen Samuchenko

Yevhen Samuchenko’nun fotoğrafını yakaladığı 1973 yılında İzlanda’nın kuzeyinde yere çakılan ABD Donanması uçağı C-117D, kozmos ile insan tarihini karşı karşıya getiriyor adeta.

Andrew McCaren

Andrew McCaren, İngiltere’nin Scarborough adlı bölgesindeki deniz fenerinden bir kareyi paylaşıyor.

Elizabeth Hak

Elizabeth Hak, Macaristan’daki Estergon Bazilikası’nın iç ürpertici fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Sam Binding

Sam Binding’in ödül almayı başaran fotoğrafı, İngiltere’nin Bristol şehrindeki tarihi Clifton Asma Köprüsü’nden bir görüntüyü yansıtıyor.

Tom McNally

İngiltere’deki Nenthead Mines adlı bir madeni, aynı zamanda tarihi bir bira fabrikasına da ev sahipliği yapıyor. Tom McNally de bu fabrikadan bir kareyi bizlerle paylaşıyor.

Andrew McCaren

İki ödüle birden layık görülen McCaren, bu fotoğrafındaysa İngiltere’nin Ullswater gölündeki MV Western Belle adlı ünlü bir yolcu gemisini paylaşıyor.

Michael Marsh

Michael Marsh, İngiltere’deki Reculver Towers adlı kulelerinin tarihini görkemli bir karede yakalıyor.

Jean-Claude Thelen

Jean-Claude Thelen, İngiltere’de yer alan Foggintor taş ocağından yakaladığı bir kareyle ödülü almayı başardı.

Paul Harris

Paul Harris’in çektiği bu karede İngiltere’nin Wigan bölgesinde yer alan Twenty Bridge’s adlı köprüsünü görüyoruz.

Iain McCallum

İngiltere’nin Severn Nehri yakınındaki ‘Purton Gemileri Mezarlığı’ olarak bilinen yerin fotoğrafı da 2021 yılının en iyi tarihi fotoğraflarından biri olmayı başardı.

Alfredo Corrao

Ödüle layık görülen bir diğer fotoğraf da Yunanistan’ın antik tapınaklarından Hera Tapınağı oldu.

Graham Harries

Graham Harries’in ödül alan fotoğrafıysa Çernobil’den geldi. Ukrayna’nın bu terk edilmiş bölgesi şüphesiz insanlık tarihinin büyük bir parçası.

Wayne Budge

Wayne Budge tarafından fotoğraflanan bu kare, Hiroşima Barış Anıtı’nın içler acısı tarihini yansıtıyor. Atom Bombası Kubbesi olarak da bilinen anıtın üzerinde patlatılan atom bombası, bir şekilde bu yapıyı sağlam bırakmış.