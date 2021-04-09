'Çok Güzelsin' Demek Neleri Değiştirebilir? İşte Fotoğraflar

YouTube Türkiye’nin en sakin gezginlerinden olan Mehmet Genç, 2013 - 2014 yıllarında başladığı dünyanın bütün ülkelerini görme hedefine adım adım yaklaşıyor. Ancak bu yolculukta öğrendiklerini 560 bin aboneye sahip Rotasız Seyyah isimli YouTube kanalından paylaşıyor.
5 aylık tren yolculuğundan 1000 günde devr-i aleme kadar Rotasız Seyyah’ın adını taşımayıp gitmediği yer yok. Kendisinin sıra dışı şekilde sakin üslubuna eşlik eden güzel bir projesi de var: Gittiği ülkelerdeki kadınlara iltifat etmek ve yüzlerini güldürmek.
Bu anları önce ve sonrası şeklinde ölümsüzleştiren Rotasız Seyyah’ın içinizi ısıtacak fotoğrafları ile sizi başbaşa bırakalım.
Kendisinin 4 yıl önce paylaştığı videoda fotoğraflardan bazılarını görüyoruz:
Bu görüntüler de yöresel kıyafetleriyle fotoğraflanan İranlı kadınlardan:
Rotasız Seyyah'ın çektiği diğer fotoğraflar; ülkelerin arasındaki siyasi ve kültürel sınırları kaldırıyor. Aşağıdaki kadınların her biri aynı şeyle mutlu oluyor: Çok güzelsin!
Merak edenler için Rotasız Seyyah'ın bu yolculuğa çıkış hikayesini anlattığı TEDx konuşması: